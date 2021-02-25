Son dakika: AK Parti İstanbul İl Yönetimi belli oldu! Dikkat çeken 3 isim...

AK PARTİ İSTANBUL İL YÖNETİM KURULU'NUN EN GENÇ ÜYESİ 29 YAŞINDA

29 yaşındaki Elif Şahin Keleş, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçildi. Keleş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Bugünkü kongrede AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği bir dönem daha nasip oldu. Yönetimin en genç üyesiymişim, öyle diyorlar. Rabbim muvaffak etsin, mahcup etmesin. Duanızı beklerim" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILARI DA YENİ YÖNETİMDE

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mimar Yunus Fırat Aydın ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Dr. Sevim Sayim Madak da, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer aldı.