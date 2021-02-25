Son dakika | Füze fırlatma merkezinde ŞAHİ topu hamlesi

Oradaki çark sistemi ve ocakları yeniden ihya ederek ayağa kaldıracağız. Dijital ve görsel ürünlerle de tanıtacağız. Rölöve ve uygulama projelerinden sonra iki yıl içinde tamamlayacağız. Ayasofya yeniden ibadete açıldığı gün biz orada Cuma namazı kıldık. Orasının öyle sembolik bir önemi var.