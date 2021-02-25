Son dakika | Füze fırlatma merkezinde ŞAHİ topu hamlesi

Son dakika... Osmanlı devletine İstanbul'un fethinin yolunu açan topların döküldüğü Kırklareli Demirköy'deki tarihi dökümhane ve fırın yeniden ihya ediliyor. Bölgenin tarihi ve manevi değerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Osman Bilgin, Türkiye'nin modern savunma sanayisine sahip olan RoketSan'ın tesislerinin de bu bölgede yapılacağını vurguladı. Restorasyon projesi hakkında bilgi veren Bilgin şunları söyledi;
"Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği zamanki Şahi topları Demirköy ilçesinde döküldü. Demirköy ilçesindeki dökümhaneye giden yol yoktu, altyapı yoktu, cami yıkılmıştı. Oraya 4km'lik yol yaptık, altyapısını düzenledik. Yerel satış yerleri yaptık. Vatandaşımızın geldiğinde oturabilecekleri bir ortam yaptık. Camiyi restore ettik.
OSMANLI'NIN İLK SAVUNMA TESİSİYDİ
Osmanlı'nın ilk savunma sanayi tesisiydi orası. Turizme açılacak. Dökümhanenin fırınları ve su kanalları duruyor. İstanbul'un fethine giden yolu gün gün anlatan bir ortam hazırlayacağız.
Oradaki çark sistemi ve ocakları yeniden ihya ederek ayağa kaldıracağız. Dijital ve görsel ürünlerle de tanıtacağız. Rölöve ve uygulama projelerinden sonra iki yıl içinde tamamlayacağız. Ayasofya yeniden ibadete açıldığı gün biz orada Cuma namazı kıldık. Orasının öyle sembolik bir önemi var.
Bizim Roketsan İğneada'da füze fırlatma merkezi yapıyor. Türkiye'nin geliştirdiği füzelerin deneneceği yer yapacak. Sinop'taki füze fırlatma merkezi buraya taşınıyor. Füze fırlatma merkeziyle birlikte düşünüldüğünde, Türkiye'nin geldiği modern noktayı gösteriyor.
Füze'nin öncesi olan topun döküldüğü yer burada simge olacak. Burası herhangi bir yer değil, manevi değeri de var" dedi.