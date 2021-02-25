Son dakika haberi: Liselerde yüz yüze sınav yapılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz aşı iddiası, aşılama çalışmaları ve kısıtlamalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, liselerde sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağına ilişkin de konuştu.
SON DAKİKA: LİSELERDE YÜZ YÜZE SINAV YAPILACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Liselerde sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı tartışma konusu oldu. Bununla ilgili öneriniz ne olacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Bununla ilgili üzerinde Milli Eğitim Bakanlığımızla görüşülüyor. İllerin hangi durumda olduğu zaten gelecek hafta görülmüş olacak. Riski olmayan illerde bir sorun olmayacak. Riski olan illerle ilgili önümüzdeki günler nasıl olması gerektiği, ne zaman yapılması gerektiği kabinede ve Milli Eğitim Bakanlığımızla durum değerlendirilmesi yapılıp, bu noktadaki yaklaşım netleşmiş olacak. Teşekkür ediyorum"
BAKAN SELÇUK İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan milyonlarca öğrenciye seslendi ve yüz yüze sınavlar hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, günlerdir merak konusu olan lise sınavları ne zaman yapılacak, iptal mi ve ertelenir mi sorusuna yanıt vererek son noktayı koydu.
"ÖĞRENCİLERİMİZİN YARIYA YAKINI SINAVLARINI TAMAMLADI"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.
Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.
Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.