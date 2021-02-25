Sözcü'nün yıllar önceki yalanına sarıldılar!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 81 ilde Kıble Uzmanı alacağına yönelik çeşitli basın yayın organlarında yalan haberler yapılmış, sosyal medya mecralarında bu yalan içerikler yayılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yıpratmaya yönelik paylaşımlar sonrasında Diyanet İşleri Basın Danışmanı Burak Orhan sosyal medya hesabından Kıble Uzmanı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamış, böyle bir kadrolarının dahi olmadığını ifade etmişti. Olmayan kadroyu var edip yalanı yayanların 2015 yılında Sözcü Gazetesi'nin yalan haberini referans aldığı ortaya çıktı.

RAPOR ÇARPITILDI, YALAN HABER 6 YIL SONRA YİNE SERVİS EDİLDİ

Sözcü Gazetesi'nin 2015 yılındaki "81 ile 'Kıble uzmanı' başlıklı haberini paylaşan Diyanet İşleri Basın Danışmanı Burak Orhan, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4500 maaşla Kıble Uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır. Başkanlığımızca 2015 yılında hazırlanan Mali Durum ve Beklentiler Raporunda 'Yurtiçinde yeni yapılacak camilerin kıblelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi amacıyla her ilden bir kişiye eğitim verilecektir' denilmiştir. Rapordaki ifade çarpıtılarak 81 ile Kıble uzmanı atanacak diye algı operasyonu yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kıble Uzmanı diye bir kadro yoktur" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA KIBLE UZMANI YALANINA TEPKİ YAĞDI

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, İYİ Partili Levent Özeren ve Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın Kıble Uzmanı yalanını yaymaya çalışmasına sosyal medyadan da tepki yağdı. CHP'li Erdal Aksünger'in "Diyanet 81 il için Kıble uzmanı alıyormuş !! Güler misin? Ağlar mısın?" yalanına sosyal medya kullanıcısı Orhan Caner şu şekilde tepki gösterdi: "Kapsam dışı uzman diye İBB'ye alınan, 50 kuruşluk maskeyi 3 liraya alan, liyakat diye show yapıp mankenlere kadro açanları konuşamayan aşa. acizler 2 kıble uzmanı' yalanını yılmadan savunuyorlar. İflah olmaz taş ka…"

"DİYANET'E 'KIBLE UZMANI' YALANINI 2015 YILINDA SÖZCÜ UYDURMUŞ..."

Kıble Uzmanı yalanına için Twitter'dan Gazeteci Şükrü Şak, "Siz bunu; "Organize yalan uzmanları" mabadından uydurdu zannediyordunuz değil mi? Değilmiş. Diyanet'e "kıble uzmanı" yalanını 2015 yılında Sözcü "uydurmuş..." Bunlar da, Sözcü'nün yalanını güncelleyip "duyarlılık"(!) göstermişler!" ifadeleriyle tepki gösterdi.



"KIBLE UZMANI YALANI, ÇÖPTEN SİYASET TOPLADIĞINIZ GERÇEĞİNİ ÖRTEMEYECEK"



Televizyon programcısı Esra Elönü da tepki gösterenler arasındaydı. Elönü, "Kıble uzmanı yalanı, çöpten siyaset topladığınız gerçeğini örtemeyecek" derken, Gazeteci Nedim Şener, "Kıblesini" şaşırmış iki soy. Algı operasyonu için her yalanı söylenilen iki sahtekar… Bir de peşine taktıkları sürüleri var..." dedi.

"DİYANET'İN KIBLE UZMANI ATADIĞI İDDİASI BAŞTAN SONA YALANDIR"

Gazeteci Zafer Şahin, "Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan: Diyanet İşleri Başkanlığımızın 81 ile 4500 maaşla Kıble Uzmanı atadığı iddiası baştan sona yalandır" diyerek tepkisini dile getirdi.



HASAN KAÇAN'DAN MİZAHLI TEPKİ

Sanatçı Hasan Kaçan ise CHP'li Erdal Aksünger'in yalan içeriğini paylaşarak mizahi bir tepki dile getirdi: Kaçan, "Sadece 81 ile 'Kıble Görevlisi' alınmıyor. Ayrıca 33'er adet İU (İmame Uzmanı), her sokağa SNUP (Sabah Namazına Uyandırma Porofesyoneli) ve geçici kadro ile 700 bin adet AYMD (Aksıranlara Yerhamükellah Deyici) alınıyor. Erdal SüngerBop bey millete eksik bilgi vermeyiniz" ifadelerini kullandı.

"İŞİNİZ GÜCÜNÜZ YALAN DOLAN FİTNE FÜCUR"

İhsan Özel isimli sosyal medya kullanıcısı ise Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Danışmanı Burak Orhan'ın açıklamasından alıntı yaparak, "...Diyanet İşleri Başkanlığımızda Kıble Uzmanı diye bir kadro yoktur." İşiniz gücünüz yalan dolan fitne fücur fırıldak" ifadelerini kullanırken, Meltem Yılmaz, "Diyanet'in 81 il için kıble uzmanı alacağı yalanını söyleyen muhaliflerin alçaklığına mı yanayım, inanan cahillerin varlığına mı yanayım..." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, İYİ Partili Levent Özeren ve Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran sosyal medyada Diyanet'in Kıble uzmanlarının işe aldığı yönünde yalan içeriği paylaşmış, kısa sürede bu yalan içerik sosyal medyada yayılmıştı. Hatta çeşitli basın yayın organlarında "Kıble Uzmanı Nasıl olunur?" başlıklı içerikler hazırlanmış, olmayan kadronun uzmanlığı anlatılmaya başlanmıştı. Sözcü gazetesinin 2015 yılında yayınladığı, "81 ile 'Kıble uzmanı' başlıklı, "Diyanet İşleri Başkanlığı 'Kıble yönü doğru hesaplansın' diyerek 81 ilde 'Kıble Uzmanı' görevlendirilmeyi kararlaştırdı" spotlu yalan haberden yola çıkılarak Diyanet'in Kıble Uzmanı kadrosunun olduğu yalanı geniş bir kitleye duyurulmuş oldu.