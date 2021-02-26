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AK Parti Sözcüsü 'ten Hocalı paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twiter'dan 'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan’la birlikteyiz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.2.2021 12:53 ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hocalı paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı katliamı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu mazlumları asla unutmayacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twiter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan'la birlikteyiz" ifadesini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hocalı paylaşımı
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