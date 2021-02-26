Alparslan Kuytul’un mahrem imam olan yeğenine 22.5 yıl hapis istemi

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'mahrem imam' olduğu ortaya çıktı. Kuytul hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Kuytul gözaltına alınarak tutuklandı. Darbe girişiminin ardından Marmara Bölge İmamı olduğu belirlenen Nihat Keskin'in dijital materyallerinde mahrem imam olduğu deşifre olan Kuytul'un, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un yeğeni olduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital materyalin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulan uzman ekiplerce çözüldüğü belirtilen iddianamede, flaş bellek ve SD kartta örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında görevli 5 bin kişinin kimlik bilgiler ve örgütsel doküman elde edilmişti.

22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Hakan Kuytul hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Keskin'in dijital materyallerinde yer alan programa mahrem imam Hakan Kuytul'un giriş tespiti yapıltığı belirtilen iddianamede, "Şüphelinin kullanımında olan hattın 2012 yılında Ankara'da bulunan sabit-ankesörlü hatlardan aranma kaydının bulunduğu ve Ş.Ş. ile H U. isimli şahıslarla ardışık aranma kaydının olduğu, tespit edildi. Aynı hattan 2013 yılı içerisinde ise F. D.A isimli şahısla ardışık aranma kaydının olduğu belirlenmiştir. Bahsi geçen program kapsamında elde edilen bilgilerde, Kuytul'un FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün jandarma mahrem yapılanmasında yer aldığının anlaşıldığı, dosya içindeki tanık beyanları ile şüphelinin örgütün jandarma yapılanmasında mahrem hizmetler sınıfında üst düzey sorumlu olarak yer aldığı anlaşılmıştır" denildi.