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Başkan Erdoğan, Reisi’ni arayarak başsağlığı diledi

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu Şam’da hayatını kaybetmişti. Dündar’ın kardeşi ve ’nın en büyüğü olan 'nu Cumhurbaşkanı telefonla arayarak başsağlığı dilediklerini sundu. İşte o anlar:

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Giriş Tarihi: 27.2.2021 01:03 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Osmanlı Hanedanı Reisi’ni arayarak başsağlığı diledi

Sultan II. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunu şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu Şam'da hayatını kaybetmişti. Dündar'ın kardeşi ve Osmanlı Hanedanı'nın en büyüğü olan Harun Osmanoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak başsağlığı diledi. O anları gösteren videoyu AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat sosyal medyadan paylaştı.

Başkan Erdoğan, Osmanlı Hanedanı Reisi’ni arayarak başsağlığı diledi | Video

BAŞKAN ERDOĞAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Harun Osmanoğlu'na taziye ziyareti yapan AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dilediği görüntüleri paylaşarak şunları yazdı: "Sultan Abdülhamid'in torunu Şam'da vefat eden Dündar Efendi için kardeşi ve hanedanın en büyüğü olan Harun Osmanoğlu'na taziye ziyaretinde bulunduk. Bu ziyarette Cumhurbaşkanımız telefonla baş sağlığı diledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutladılar ve kendisine dua ettiler."

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Başkan Erdoğan, Osmanlı Hanedanı Reisi’ni arayarak başsağlığı diledi
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