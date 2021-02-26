Başkan Erdoğan'ın doğum gününde 'hatıra ormanı' oluşturuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, Malkara AK Parti İlçe Başkanlığı, Kocahıdır Mahallesi Çeliktepe mevkisinde oluşturulan 'Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'na 150 çam fidanı dikerek, kutladı. Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ile partililer katıldı.





Etkinlikte konuşan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Sayın Cumhurbaşkanımıza nice nice sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı yıllar diliyoruz. Bundan sonraki ömrü ve hayatında güzel günler geçirsin. Bugün çok anlamlı bir gün. Cumhurbaşkanımızın doğum günü dolayısıyla Tekirdağ İl Başkanlığı'nca düzenlenen ve Malkara ilçe teşkilatımız tarafından desteklenen ve Tekirdağ'ın tüm ilçelerinden katılımcılarıyla beraber tüm ilçe teşkilatlarımızın ve arkadaşlarımızın burada olmasıyla çok güzel bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. İsmini de 'Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı' olarak belirledik. Peygamber efendimiz, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizde bir ağaç varsa bunu mutlaka dikin' diyor. Biz bu inanca sahip olan insanlar olarak ülkemizin daha yeşil olmasını istiyoruz. Bulunduğumuz yerde de Çanakkale köprümüzün otoban çalışmalarının devam ettiği yerdeyiz. Burada bu manzarayı görmek de bize ayrıca gurur vermekte. 2022 yılının 18 Mart'ında açacağımız ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına en büyük armağanlarından birisi olacak olan 1915 Çanakkale Köprümüzün de ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'UZUN ÖMÜRLER DİLİYORUZ'



AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da bugünün çok önemli ve müstesna bir gün olduğunu belirterek, "AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün doğum günü. Kendisine Tekirdağ'dan en kalbi selamlarınızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyoruz. Ve kendisine hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımızın da çok sevdiği, beğendiği ve çok hoşlandığı bir etkinliğe imza atıyoruz. Burada Malkara'ya yakın önemli bir yerde, bir orman oluşturmak adına tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte bir araya geldik. Bu orman inşallah Recep Tayyip Erdoğan ismiyle anılacak bir orman olacak" dedi.

'600 FİDAN DAHA DİKECEĞİZ'



AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ise "Bugün Cumhurbaşkanımızın doğum günü. Kutlu olsun. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Ayağına taş değmeden memleketimize eserler kazandırmaya devam etsin. Dileklerimizle onun en sevdiği iş olan doğayı yeşillendirmek, çevre projelerinden biri olan ağaç dikimini gerçekleştirdik. Ayrıca çevre köylerin de buraya gelip piknik yapacağı, huzurlu zaman geçireceği ve hatta olursa kendi ürettikleri ürünleri bunun önünde satabilecekleri bir alan tertip etmeye çalıştık. Bugün 150 adet fıstık çamı fidanı diktik. Ormanımıza 600 fidan daha dikeceğiz" dedi.