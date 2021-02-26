Grev Maltepe’de çöp dağları yaratıyor

Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat'ta greve başladı. Bu tarihten itibaren Maltepe'de temizlik işçilerinin çalışmaması ve çöpleri toplamaması çöp yığınlarının artmasına neden oldu. Sokak aralarında, yol kenarlarında bulunan çöp konteynerleri taşar hale geldi. Maltepeliler ise özellikle Pandemi salgın sürecinde yaşanan bu durumdan endişeli olduklarını dile getirdiler.

"MALTEPE'MİZİN HALİNE BAKIN RAHATSIZIZ"



Maltepe'nin eski güzelliklerinin kalmadığını herşey güzel olacak denildiğini eskisinden de berbat hale getirildiğini söylediler.



Vatandaşlar grev yüzünden Atatürk Caddesi, Bağlarbaşı mahallesi ve bir çok semtte çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp dağlarının oluşmaya başladığını bir an önce bu rezilliğe son verilmesi gerektiğini söylediler.



Ersan Parlak da, "Merkez Maltepe'deyiz. Maltepemizin haline bakın. İşçilere verilen sözler nerede kaldı? Bu çöplerin hali ne? Bir de virüs sürecindeyiz. Ortamın halini herkes biliyor. Yaşanan sıkıntılara bakın. Hani işçilerin yanındaydı? Kimse kimsenin yanında değil. Belediyede çalışan işçi arkadaşların daha çok hak ettiğine inanıyorum. Ama adamların aldığı asgari ücreti bile geçmiyor. Bence verilen hiçbir sözlerin karşılığı yok" şeklinde konuştu.



SEMT PAZARLARI DA ÇÖP İÇERİSİNDE



Ara yolların yanı sıra çöp yığınları semt pazarlarının kurulu olduğu yerlerde de birikmiş halde. Bağlarbaşı'nda bulunan bir semt pazarında 2 gün önce kurulan pazarın çöpleri duruyor. Mahalleli bu durumdan şikayetçi olduğunu söyleyerek çöplerin toplanmasını istedi.

Mehmet Apaydın da, "1980 öncesine döndük. Bu İstanbul'un hali nedir? 60 senedir İstanbul'dayım böyle pislik görmedim" şeklinde konuştu.