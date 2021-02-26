Kılıçdaroğlu’nu belgesiyle yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu'na başkanlık etti. Ardından basın toplantısı düzenleyen Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "aşıların Türkiye'ye bedelsiz geldiği" iddiasını belgesiyle çürüttü:Şunu ifade etmiştim: Biz aşıyı bütün ülkelerin aldığı fiyattan ucuza alan ülkeyiz. Bu iddiamın arkasındayım.Aşı savaşının olduğu bir dünyada üretici bir firma, bir ülkeye aşıyı bedava bağışlar mı? Bunun akılla izahı var mı?Biz firmaya dedik ki 'Biz sözleşmemiz gereği size vermemiz gereken bir bedel var. Bu bedeli ödüyoruz. Böyle bir iddia var, bu nedir?' Firma diyor ki özetle, bu aşıyla ilgili buradaki amaç siz bizden teminatı istediğiniz için, biz teminatı sağlayamamıştık. Bu nakit akış yönetimini sağlamak için Sinovac firmasını da temsil eden distribütör firmasına bedelsiz olarak verdik, ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık. Bunu üretici firma söylüyor. Hani üretici firma bağışlamıştı Türkiye Cumhuriyeti'ne? Ayrıca, bütün vergileri dahil olmak üzere, beyanı ve ödemesi de yapılmış. Vergiyle ilgili de hiçbir sorun yok. Bizim de verdiğimiz parayı firma 'Ben aldım' diyor.Bu firmanın 10 yıldan fazla süredir bir distribütörü var. Hem tek distribütörü, hem tek yetkilisi firma adına. Biz bütün görüşmeyi Sinovac ile yaptık. Altını çiziyorum: Hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş verilmemiştir.Peki bu aşının gelişini etkilemek için niye uğraşıyor, ülkelerarası birtakım hassas noktaları niçin kaşıyoruz? Bana sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi: Böyle bir durum var, hassas olduğunu biliyoruz, bu konuyla ilgili açıklamanız var mı? Yok mu böyle bir iletişim anlayışı?83 milyonun birlik ve beraberlik içerisinde salgın mücadelesinde yer alması gerekiyor. Buna rağmen vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenler var. Herkesin sorumluluk taşıması gerektiği bir dönemde özellikle ülkelerarası hassas noktaları gündeme getirerek, aşının gelişini etkileme çabası içerisinde olmayalım.(Salgın tedbirleri) Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz.Mutasyonun artış oranı daha çok İngiltere mutantı dediğimiz, bulaşıcılığının arttığını bildiğimiz bir mutant. Türkiye'de bize özgü yeni bir mutantın olmadığını şu an çok net biliyoruz.(Aşılama) Nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğiz. 52.5 milyon insanımızın aşılanması demek bu.(Kademeli normalleşme) Bu konudaki öneriyi pazartesi Kabine'ye sunacağım. Bu öneri tartışılacak ve devamında sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan Kabine kararıyla. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi Kabine'de gündeme alınacak.