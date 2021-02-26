Şehit ikiz polislerin babası: Bizi kimse yıkamaz

Oğullarının mezarını ziyaret eden baba Ali Oruç, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alınmasının kendisini sevindirdiğini ifade ederek, "Hiç kimsenin kötülüğü yanına kalmaz. Mezar taşlarımız yapıldı ve yerine konuldu. Ancak yapılanlar unutulmuyor, Her şey yerine gelir. Adaletimize güveniyorum onlara gereken cezayı verecektir. Bizi kimse yıkamaz" dedi.

Oğullarının mezar taşlarının yeniden yapıldığını ifade eden Ali Oruç, "Yapılanlar çok kötü bir şey. Bu vatan için canlarını verenlere bu kötülük yapılır mı? Biz mezarlığa geldiğimizde basmamak için hep özen gösteriyoruz. Bu olay bütün şehit ailelerimizi üzdü. Bu tüm Türkiye'ye yapılan bir olay. Ben her zaman evlatlarımın yanındayım. Bunlar istediği kadar hainlik yapsın. Biz dimdik ayaktayız. Dinimizle, bayrağımızla, şehitlerimizle ayaktayız. Bizi kimse yıkamaz" dedi.

SORGULARI SÜRÜYOR

Bu arada emniyet güçlerinin olaydan sonra yaptığı çalışmada önceki gün şehit ikiz polislerle birlikte 79 mezar taşını tahrip eden DEAŞ şüphelisi 5 kişinin sorgusu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.