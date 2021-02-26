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haberi | CHP'li belediyeden büyük rezalet! Maltepe sokakları çöpten geçilmiyor

haberi: CHP'li 'ndeki işçilerin grev kararı alması nedeniyle ilçedeki hizmetler aksamaya devam ediyor. Küçükyalı semtindeki görüntüler yaşanan rezaleti gözler önüne serdi. Çok sayıda kamyonu şantiyeye dönerek görevi bıraktı. İlçenin birçok yerinde oluşan çöp yığınları, kötü görüntünün yanında çevreye yaydığı koku ile halk sağlığını tehdit etti. Maltepeli vatandaşlar bu duruma tepki göstererek sorunun biran önce çözülmesini talep etti.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 26.2.2021 12:24 Son Güncelleme: 26.2.2021 12:31 ABONE OL
Son dakika haberi | CHP'li belediyeden büyük rezalet! Maltepe sokakları çöpten geçilmiyor

Son dakika haberi... İstanbul'da Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.

CHP'li belediyeden büyük rezalet! Maltepe sokakları çöpten geçilmiyor | Video

ÇÖP KAMYONLARI ŞANTİYELERE DÖNDÜ: GÖREVİ BIRAKTI

Gülsuyu Mahallesi'ndeki Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı. Burada işçiler sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek görevi bıraktı.

HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDİLİYOR

İşçilerin greve çıkması sonrasında cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Gelen görüntüler, yaşanan rezaleti gözler önüne serdi. Küçükyalı semtinde her Perşembe kurulan Pazar alanının da temizlenmemesi üzerine sokaklar çöp yığınları ile doldu. İlçenin birçok yerinde oluşan çöp yığınları, kötü görüntünün yanında çevreye yaydığı koku ile halk sağlığını tehdit etti. Maltepeli vatandaşlar bu duruma tepki göstererek sorunun biran önce çözülmesini talep ediyor.

SON DAKİKA HABERLER: İstanbul Maltepe'de sokaklar çöplüğe döndü! Vatandaşlar CHP'li belediyeye ateş püskürdü!

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Son dakika haberi | CHP'li belediyeden büyük rezalet! Maltepe sokakları çöpten geçilmiyor
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