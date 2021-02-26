Son dakika haberi | CHP'li belediyeden büyük rezalet! Maltepe sokakları çöpten geçilmiyor

Son dakika haberi... İstanbul'da Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve gitti.
CHP'li belediyeden büyük rezalet! Maltepe sokakları çöpten geçilmiyor | Video
ÇÖP KAMYONLARI ŞANTİYELERE DÖNDÜ: GÖREVİ BIRAKTI
Gülsuyu Mahallesi'ndeki Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı. Burada işçiler sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek görevi bıraktı.
HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDİLİYOR
İşçilerin greve çıkması sonrasında cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Gelen görüntüler, yaşanan rezaleti gözler önüne serdi. Küçükyalı semtinde her Perşembe kurulan Pazar alanının da temizlenmemesi üzerine sokaklar çöp yığınları ile doldu. İlçenin birçok yerinde oluşan çöp yığınları, kötü görüntünün yanında çevreye yaydığı koku ile halk sağlığını tehdit etti. Maltepeli vatandaşlar bu duruma tepki göstererek sorunun biran önce çözülmesini talep ediyor.