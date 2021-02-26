Son dakika haberi | CHP'li belediyeden büyük rezalet! Maltepe sokakları çöpten geçilmiyor

HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDİLİYOR

İşçilerin greve çıkması sonrasında cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Gelen görüntüler, yaşanan rezaleti gözler önüne serdi. Küçükyalı semtinde her Perşembe kurulan Pazar alanının da temizlenmemesi üzerine sokaklar çöp yığınları ile doldu. İlçenin birçok yerinde oluşan çöp yığınları, kötü görüntünün yanında çevreye yaydığı koku ile halk sağlığını tehdit etti. Maltepeli vatandaşlar bu duruma tepki göstererek sorunun biran önce çözülmesini talep ediyor.