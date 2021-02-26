SON DAKİKA: Sınırda yakalanan darbeci generalle ilgili çarpıcı detay! Bakın kimin grubundan çıktı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki(TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada sivil asker ağabeyinin kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy ile birlikte gözaltı kararı verilen Tuğgeneral Nuri Canıkıymaz, Edirne'de yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı olan Canıkıymaz soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Kara Kuvvetleri'ndeki üst düzey komutanlarla ilgilenen sivil imamının kullandığı "patates hat" tabir edilen başkası adına kayıtlı GSM hattı tespit edilmişti. Açılan soruşturmada sivil imam Yaşar Özdemir'in 3 generalle irtibatının belirlenmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
KKK İSTİHBARAT BAŞKANI İLE BİRLİKTE ARANIYORDU
Sivil imamın kullandığı hattan tespit edilen ve bir süre önce emekli olduğu belirlenen FETÖ üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski istihbarat Başkanı Serdar Atasoy, Milli Savunma Bakanlığı eski Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı Celalettin Çoban, ve Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı Nuri Canıkıymaz hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı verildi. Mahrem imam Özdemir, eski generaller Atasoy ile Çoban yakalanırken, Nuri Canıkıymaz belirlenen adreslerde bulunamamıştı.
YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI
Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin Yunanistan'a kaçacağının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada, Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonda yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgeneral Nuri Canıkıymaz, Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A. ile astsubaylar A.K. ile B.K'yı yakaladı. Nuri Canıkıymaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'ya getirildi. Canıkıymaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanacak.