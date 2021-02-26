SON DAKİKA: Sınırda yakalanan darbeci generalle ilgili çarpıcı detay! Bakın kimin grubundan çıktı?

YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI



Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü timlerinin yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin Yunanistan'a kaçacağının belirlenmesi üzerine yapılan çalışmada, Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonda yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgeneral Nuri Canıkıymaz, Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A. ile astsubaylar A.K. ile B.K'yı yakaladı. Nuri Canıkıymaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara'ya getirildi. Canıkıymaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanacak.