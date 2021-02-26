Son dakika haberi: Vaka sayısında düşüş rekoru kıran ilde günlük sayı 50'nin altında

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı il bazında haftalık koronavirüs vakalarını açıkladı. 15-21 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide 13,92 ile Van büyükşehirler arasında en az vaka sayısının olduğu iller arasındaki yerini aldı. Büyükşehirler arasında vaka sayısının en az olduğu illerden olan Van'da alınan tedbirler, maske, mesafe ve hijyen konuları ile örnek il olarak öne çıkıyor. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, SABAH'a önemli açıklamalarda bulundu.

VAN'DA HASTA SAYISI 50'NİN ALTINDA

Açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez vaka sayısının oldukça iyi olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle hastanelerimizdeki yükümüz oldukça hafifledi. Kentte 550 yatağı kovid için ayırmıştık. Ve Van'da 3 bin 30 yatağımız mevcut. Şu an Van'da toplam hastanelerimizde yatan kovid hastamız 50'linin çok altında. Oysa Eylül ayında en kötü ildik. Sağlık bakanımız buraya geldiğinde 550 olan yatak kapasitesini 900'a çıkartılmasını istedi." dedi.

ORTAYA ÇOK GÜZEL BİR TABLO ÇIKTI

Özellikle korona virüsle mücadelede sağlık ekiplerinin çok emek verdiğine vurgu yapan Vali Bilmez, "Bu konuda sağlık çalışanlarımız çok ciddi bir emek verdi. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Güvenlik kuvvetlerimiz denetimlerde ciddi emek sarf etti. Van halkı ilk zamanlar taziye ve düğünlerde kötü bir sınav vermekle birlikte son alınan kararlarla birlikte Van halkı ciddi anlamda riayet etti. İller arasında bir sıralama yapılsa Van halkı en başta yer alacaktır. Akdeniz ve Karadeniz'e giden hemşerilerimiz dönüşte bize anlatıyorlar. Van halkı kurallara uymak noktasında çok ciddi gayret veriyor. Bunların hepsi bir araya gelince de ortaya çok güzel bir tablo çıktı." şeklinde konuştu.

ŞÜPHELİ VAKALARI EVLERİNDE MUAYENE ETMEYE BAŞLADIK

Kentin tüm giriş ve çıkışlarında yaptırılan güvenlik kontrollerinde aynı zamanda sağlık kontrolleri de yaptıklarını kaydeden Vali Bilmez, "Özellikle filyasyon olması gerekenleri biz alıkoyup yurtlarda misafir ettik. İlk başta yaklaşık 700-800 kişiyi yurtlara aldık. Ve bunların üçte biri pozitif vakaydı. Bunlar azaldıkça gelişmede elde etmeye başladık. Van özelinde en büyük sıkıntımız şüpheli vakaların hepsi hastaneye gidiyordu. Özellikle o süreçte hastane önlerindeki bekleyişler bulaşın en yüksek olduğu ortamlardı. Devamında kurduğumuz kriz merkeziyle şüpheli vakaları evlerinde muayene etmeye başladık. İlaca başlaması gerekenler evlerinde ilaç tedavisi almaya başladı. Hastaneye sevk edilmesi gerekenler ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu sayede özel araçlar ve toplu taşıma ile hastaneye gitmenin önüne geçmiş olduk." diye konuştu.

160 ARAÇLI DOKTORLU FİLYASYON EKİBİ OLUŞTURULDU

Vali Bilmez, daha önce günlük kovid şikayeti ile servislere başvuran hasta sayısının 2 bil olduğunu ve yapılan başarılı çalışma sonucu bu sayıyı 300'lerin altına kadar düşürdüklerini söyledi. Bilmez, "Kurduğumuz çağrı merkezinde 70 kişi sürekli telefonlara bakıyor. 20 doktorumuz o kriz merkezlerinde ihtiyaç olan filyasyon ekiplerini yönlendirme yaparak gideceği yere hazır kıta bekletildi. 160 araçlı doktorlu filyasyon ekibi oluşturuldu. Filyasyon saatini 7-8 saatin altına kadar düşürdük. Test sonucunu alma süresini de 7-8 saate kadar düşürdük. Bu çalışmalarımız sonucu başarılarda devamında geldi. İnşallah Mart ayıyla birlikte bilim kurulumuzun tavsiyeleri, sağlık bakanlığının esnetilme açıklamaları doğrultusunda gevşemenin yapılacağı ilk illerin başında yer alacağız. Bunun içinde maske, mesafe ve temizlik konusunda aynı hassasiyetlerimizi göstermeye devam edeceğiz. Van halkının bu sabrından ve hassasiyetinden dolayı da teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.