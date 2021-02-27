20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, 1 Mart’ta kalkacak mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri

11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vaka tanısı konulan ve günümüze kadar etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisinde risk grubunda yer alan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasını kısıtlayan uygulamanın 1 Mart'ta adımları atılacak olan normalleşme adımlarında kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilerek 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, 1 Mart'ta kalkacak mı? sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalar sürdürülüyor

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılması konusunda ve 1 Mart 2021 normalleşme adımlarına ilişkin detaylar şöyle;