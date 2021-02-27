Maltepe Belediyesi kimin, hangi partide? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir?

CHP'li belediyelerde birbiri ardına krizler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Maltepe Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı. İlçedeki çöpler günlerdir toplanmazken adeta devasa çöp yığınları oluştu. Bu noktada, Maltepe Belediyesi ile beraber Maltepe Belediye Başkanı da merak edilmeye başlandı. Son yerel seçimlerde CHP tarafından kazanılan Maltepe Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden birisi olarak gösterilen Ali Kılıç tarafından yönetiliyor.

MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Maltepe Belediyesi, 2014 yılından bu yana CHP'nin kazandığı bir belediyedir. 2014'te yerel seçimleri kazanan Ali Kılıç, son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP'den aday gösterildi ve Maltepe Belediye Başkanı olarak seçildi.