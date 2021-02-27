Maltepe Belediyesi kimin, hangi partide? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kimdir?

CHP'li belediyelerde birbiri ardına krizler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, Maltepe Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı. İlçedeki çöpler günlerdir toplanmazken adeta devasa çöp yığınları oluştu. Bu noktada, Maltepe Belediyesi ile beraber Maltepe Belediye Başkanı da merak edilmeye başlandı. Son yerel seçimlerde CHP tarafından kazanılan Maltepe Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden birisi olarak gösterilen Ali Kılıç tarafından yönetiliyor.
Maltepe Belediyesi, 2014 yılından bu yana CHP'nin kazandığı bir belediyedir. 2014'te yerel seçimleri kazanan Ali Kılıç, son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde de CHP'den aday gösterildi ve Maltepe Belediye Başkanı olarak seçildi.
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ KİMDİR?
1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. 1980'de yurtdışına çıktı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı ve gazeteciliğe başladı.
Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı.
Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.
Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini üstlendi. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.
2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi.
Ali Kılıç, 2019 Yerel Seçimlerinde yüzde 52.74 oy alarak bir kez daha Maltepe Belediye Başkanı seçildi.
ÇÖP KAMYONLARI ŞANTİYELERE DÖNDÜ: GÖREVİ BIRAKTI
Gülsuyu Mahallesi'ndeki Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplanan işçiler, "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartı bina girişine astı. Burada işçiler sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek görevi bıraktı.
HALK SAĞLIĞI TEHDİT EDİLİYOR
İşçilerin greve çıkması sonrasında cadde, sokak ve semt pazarlarında çöpler toplanmadı. Gelen görüntüler, yaşanan rezaleti gözler önüne serdi. Küçükyalı semtinde her Perşembe kurulan Pazar alanının da temizlenmemesi üzerine sokaklar çöp yığınları ile doldu. İlçenin birçok yerinde oluşan çöp yığınları, kötü görüntünün yanında çevreye yaydığı koku ile halk sağlığını tehdit etti. Maltepeli vatandaşlar bu duruma tepki göstererek sorunun biran önce çözülmesini talep ediyor.