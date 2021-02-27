Maltepe'de çöp dağları kavgası! İBB işçileri ile grevdeki işçiler birbirine girdi...

İBB PİSLİĞİ ÖRTBAS EDİYOR

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, İBB'nin Maltepe'deki pisliği örtbas etmek için işçileri kullandığını belirterek, "İBB'de çalışan işçileri zorla gönderiyorlar ve çöp toplamalarını istiyorlar. Maltepe Belediyesi'nde grevde olan işçilere bu işçiler saldırıyor. Yani işçiyi işçiye kırdırıyorlar. Bu işçilerimizin can güvenliğini de hiçe sayıyorlar" diye konuştu.

İBB ile Maltepe Belediyesi işçileri birbirine girdi… Çöp kavgası kamerada | Video

HUKUKA AYKIRI DAVRANIYORLAR

İBB'nin işçileri göndermesinin hukuka aykırı olduğunu anlatan Keskin, şöyle konuştu:

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetki sınırları belirli. Büyükşehir Belediyesi'nin yetki sınırları dışında olan ve işyerinde grev kararı alınan, grev uygulanan Maltepe Belediyesi işçilerince yürütülmesi gereken görev ve sorumlulukların, büyükşehir belediyesi işçileri tarafından yapılması iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da açıkça aykırılık teşkil ediyor. İBB'nin işyerinde çalışan işçilere ilişkin gözetim ve koruma yükümlülüğü kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gerekiyor. Ancak İBB tarafından çalıştırılan işçiler kendi iş sınırları içerisinde çalıştırılmıyor. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınan alanın dışında çalıştırılıyor. Maltepe Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanında İBB tarafından müdahalede bulunmak, grev süresince işçi çalıştırmak ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması mümkün değil. Bu durumda İBB bünyesinde çalışan ve grev uygulanan işyerindeki katı atıkların toplanması ve temizlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla Maltepe Belediyesi'nde görevlendirilen işçilerin, herhangi bir iş kazasına uğraması halinde İBB'nin bu konuda hukuki sorumluluğu bulunmuyor."

"İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Hizmet İş 12 No'lu İstanbul Şube Başkanı Ramadan Aygün, İBB'nin Maltepe Belediyesi işçilerinin grevini kırdırmaya çalıştığını söyledi. "İşçileri kullanıp pisliği ört pas etmeye çalışıyorlar. İşçiyi işçiye kırdırmak istiyorlar" diyen Aygün, "Çöpleri toplamak ilçe belediyesinin görevidir. Burada da işçiler talepleri yerine getirilmediği için greve gitmiş. Biz işçi kardeşlerimizin yanındayız ve onlara hak veriyoruz" ifadelerini kullandı. Çöp toplamak gibi bir zorunluluklarının olmadığını anlatan Aygün, "Bize İBB ana arterlerin büyükşehre bağlı İSTAÇ'a ihale edildiği bilgisi verildi. Daha önce biz ana arterleri süpürüyorduk, Maltepe Belediyesi de oradaki çöpü topluyordu. Bizim o çöpü toplama zorunluluğumuz yok. Biz buraya mecburen geldik ama çöp toplayıp işçi arkadaşlarımızın grevini kırmayacağız" dedi.