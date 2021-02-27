Maltepe'de çöp dağları kavgası! İBB işçileri ile grevdeki işçiler birbirine girdi...

Bir süredir işçi grevleriyle adından söz ettiren CHP'li Maltepe Belediyesi şimdi de çöp yığınlarıyla Türkiye gündeminden düşmüyor. İlçedeki çöp yığınları halkın sağlığını tehdit eder hale gelince vatandaştan büyük tepki geldi. Sosyal medyada 'CHPçöptür' hasthag'leri açıldı, ana muhalefet partisi CHP zora düştü. Bunun üzerine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ, Fen Hizmetleri ve yol bakım hizmetlerinde çalışan 500'e yakın işçi Maltepe Belediyesi'ne çöp toplaması için gönderildi. Yol süpürge araçlarıyla çöp toplanmasını isteyen İBB, işçilerin de can güvenliğini tehlikeye attı. Maltepe Belediyesi işçileri ile İBB işçileri arasında 'grev kırıcılığı' kavgası çıktı.
"GREV KIRICILIK YAPIYORLAR"
İBB işçilerini taşıyan araçların konvoy halinde Maltepe Belediyesi'ne gitmesi kameralara da yansıdı. Maltepe Belediyesi işçileri grevde olduğu için İBB'yi 'grev kırıcılıkla' suçladı. İBB işçileri ise "ne yapalım talimat geldi, mecburen geldik" şeklinde açıklama yaptı. İşçiler arasında küçük bir arbede yaşandı. Grev yerinde HAK-İş'e bağlı Hizmet-İş'in temsilcilerinin sağduyulu yaklaşımlarıyla arbedenin büyümesi engellendi.
İBB PİSLİĞİ ÖRTBAS EDİYOR
Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, İBB'nin Maltepe'deki pisliği örtbas etmek için işçileri kullandığını belirterek, "İBB'de çalışan işçileri zorla gönderiyorlar ve çöp toplamalarını istiyorlar. Maltepe Belediyesi'nde grevde olan işçilere bu işçiler saldırıyor. Yani işçiyi işçiye kırdırıyorlar. Bu işçilerimizin can güvenliğini de hiçe sayıyorlar" diye konuştu.
İBB ile Maltepe Belediyesi işçileri birbirine girdi… Çöp kavgası kamerada | Video
HUKUKA AYKIRI DAVRANIYORLAR
İBB'nin işçileri göndermesinin hukuka aykırı olduğunu anlatan Keskin, şöyle konuştu:
"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve yetki sınırları belirli. Büyükşehir Belediyesi'nin yetki sınırları dışında olan ve işyerinde grev kararı alınan, grev uygulanan Maltepe Belediyesi işçilerince yürütülmesi gereken görev ve sorumlulukların, büyükşehir belediyesi işçileri tarafından yapılması iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da açıkça aykırılık teşkil ediyor. İBB'nin işyerinde çalışan işçilere ilişkin gözetim ve koruma yükümlülüğü kapsamında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gerekiyor. Ancak İBB tarafından çalıştırılan işçiler kendi iş sınırları içerisinde çalıştırılmıyor. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınan alanın dışında çalıştırılıyor. Maltepe Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanında İBB tarafından müdahalede bulunmak, grev süresince işçi çalıştırmak ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması mümkün değil. Bu durumda İBB bünyesinde çalışan ve grev uygulanan işyerindeki katı atıkların toplanması ve temizlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla Maltepe Belediyesi'nde görevlendirilen işçilerin, herhangi bir iş kazasına uğraması halinde İBB'nin bu konuda hukuki sorumluluğu bulunmuyor."
"İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"
Hizmet İş 12 No'lu İstanbul Şube Başkanı Ramadan Aygün, İBB'nin Maltepe Belediyesi işçilerinin grevini kırdırmaya çalıştığını söyledi. "İşçileri kullanıp pisliği ört pas etmeye çalışıyorlar. İşçiyi işçiye kırdırmak istiyorlar" diyen Aygün, "Çöpleri toplamak ilçe belediyesinin görevidir. Burada da işçiler talepleri yerine getirilmediği için greve gitmiş. Biz işçi kardeşlerimizin yanındayız ve onlara hak veriyoruz" ifadelerini kullandı. Çöp toplamak gibi bir zorunluluklarının olmadığını anlatan Aygün, "Bize İBB ana arterlerin büyükşehre bağlı İSTAÇ'a ihale edildiği bilgisi verildi. Daha önce biz ana arterleri süpürüyorduk, Maltepe Belediyesi de oradaki çöpü topluyordu. Bizim o çöpü toplama zorunluluğumuz yok. Biz buraya mecburen geldik ama çöp toplayıp işçi arkadaşlarımızın grevini kırmayacağız" dedi.
TALEPLERİMİZ GÖRÜLMEZDEN GELİNDİ
İstanbul'da Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler dört gün önce greve gitmişti. Burada işçiler çeşitli sloganlar atarken, çok sayıda çöp kamyonu şantiyeye dönerek görevliler iş bırakma eylemi yaptı. DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, belediye önünde gazetecilere açıklama yapmıştı. Greve başladıktan sonra belediye yönetiminin "Belediyede çalışan 1588 üyeye yüzde 47 zam teklif ettiği ve sendikanın bunu kabul etmediği" yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Dolgun, "Maltepe Belediyesi yönetimi taleplerimizi görmezden geldiği, bizleri sefalet ücretine mahkum ettiği için grevdeyiz. Taleplerimiz kabul edilip hakkımızı alana kadar geri dönmeyeceğiz" demişti.
KILIÇ DA SUÇU İŞÇİYE Mİ ATACAK?
İstanbul'da 1989-1994 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Nurettin Sözen'in döneminde çöp yığınları vatandaşları canından bezdirmişti. Mega kent İstanbul CHP yönetimindeyken çöp dağları, 1993'te Ümraniye çöplüğündeki patlama veya sürekli su kesintileri yaşanmıştı. CHP'nin o dönemki belediye başkanı Nurettin Sözen, çöp dağlarını inkar etmiş sonra da pervasızca çöp yığınlarını işçi grevlerinin üzerine atmıştı. Aynı pervazsızlığı CHP'nin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
İŞÇİLER NEDEN GREVDE?
Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 588 işçi geçtiğimiz günlerde greve çıktı. DİSK'e bağlı Genel -İş Sendikası'na üye işçilerin grev Maltepe Belediyesi binasına asıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç işçilerle toplu sözleşmede maddi konularda uzlaşılamadığını söyledi. Greve çıktıkları andan itibaren Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın haklarında yalan haberler yaydığını söyleyen işçiler ise belediye içindeki ücret dengesizliklerine dikkat çeken bildiriler hazırlayıp pazarda vatandaşa dağıttı.