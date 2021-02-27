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ve jandarmadan ortak operasyon: 37'si çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da Milli İstihbarat Teşkilatı () ve İl Komutanlığı ekiplerince ortak düzenlenen operasyonda, kasası brandayla kaplı kamyonlarda 37'si çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 01:27 Son Güncelleme: 28.2.2021 01:27 ABONE OL
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 37'si çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığı ile İstanbul'dan araçlarla Antalya'nın Kemer ilçesine getirileceği, buradan da Çamyuva Mahallesi'nden deniz yoluyla yurt dışına çıkış yapacakları bilgisi üzerine operasyon yapıldı.

37'Sİ ÇOCUK 176 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan operasyonda, şüpheli araç aramalarında kasa bölümü branda ile örtülü kamyonlarda olduğu tespit edilen 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9 İran ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 176 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yapan 11 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan 176 düzensiz göçmenden 37'sinin çocuk olduğu tespit edildi.

ORGANİZATÖRLER DE YAKALANDI

Diğer taraftan düzensiz göçmenleri almak için tekneyle denizde beklediği tespit edilen organizatörlerin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından yakalandığı bildirildi.

Olayda yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü GGM'ne teslim edileceği kaydedildi.

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MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 37'si çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı
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