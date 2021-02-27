MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 37'si çocuk 176 düzensiz göçmen yakalandı

37'Sİ ÇOCUK 176 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yapılan operasyonda, şüpheli araç aramalarında kasa bölümü branda ile örtülü kamyonlarda olduğu tespit edilen 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9 İran ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 176 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yapan 11 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan 176 düzensiz göçmenden 37'sinin çocuk olduğu tespit edildi.