Mutant virüsü paniği

Gaziantep'te bir köyde 37 kişide İngiltere varyantlı mutant virüs görülmesi üzerine köy karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün karantina kararı verilen köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alındı.

İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğrayan korona virüsün Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Adaklı köyünde 37 kişide görülmesi üzerine ilçeye bağlı 225 haneli köy Nizip İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken köy okulunda da eğitime ara verildi.

Köyde ilk virüse yakalananlardan eski mahalle muhtarı Hasan Deniz de 12 gün boyunca tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Deniz'in cenazesi köyde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs önlemlerine titizlikle uyularak defnedildi.