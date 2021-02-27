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'dan Türk piyade komandoları ''e övgü: En seçkin piyade sınıfı

Müttefik Kara Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından Türk piyade komandoları ile ilgili yapılan paylaşımda, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.

AA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 21:51 Son Güncelleme: 27.2.2021 21:53 ABONE OL
NATO'dan Türk piyade komandoları 'Mavi Bereliler'e övgü: En seçkin piyade sınıfı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı Türk piyade komandoları Mavi Bereliler ile ilgili paylaşımda bulundu.

İNGİLİZCE VE TÜRKÇE PAYLAŞIM

İzmir'de karargahı bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabında, piyade komando ya da Türkiye'deki bilinen adıyla Mavi Bereliler konulu Türkçe ve İngilizce paylaşım yaptı.

"SEÇKİN PİYADE SINIFI"

Ay yıldız, Mavi Bere ve NATO amblemlerinin de yer aldığı fotoğraflı paylaşımda, "Mavi Bereliler, Türk müttefiklerimizin seçkin piyade sınıfıdır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Mavi Bereli komandoların terörle mücadele, sınır güvenliği ve alan hakimiyeti harekatlarının icrasında yetkin kara birlikleri olduğu vurgulandı.

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NATO'dan Türk piyade komandoları 'Mavi Bereliler'e övgü: En seçkin piyade sınıfı
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