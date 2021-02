“PKK fareler gibi saklanan bir örgüt haline geldi”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Tunceli'yi ziyaret etti. Tunceli'deki 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunun devam ettiğini belirten Ersoy, "Kırsalda bulunan elaman sayısı 320'lerin altına kadar düştü.

Sayısal olarak uğradıkları bu kayıpların yanında hiçbir şekilde eylem yapamaz, en doğal insani ihtiyaçlarını bile karşılayabilmek için saklandıkları mağaralardan dışarı çıkamaz, yılbaşından bu tarafa bir kez bile telsizle konuşamaz, sadece fareler gibi saklanarak yaşam mücadelesi veren, kendi derdine düşmüş bir terör örgütü haline geldi. En son Gara'da yaşadığımız silahsız, savunmasız ve masum insanları kalleş, adi ve haince katlederek varlıklarından insanı haberdar edebileceklerini zannedebilirler. Bu kararlı mücadelemizle onların bu kalleşlikleri yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ülkemiz sınırları içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemiz azimle devam edecek" dedi.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren operasyonlarının ağır kış şartlarına rağmen başarılı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Ersoy, "Eren operasyonlarımızın 11'incisine ulaştık. Tunceli bölgesinde Eren- 7 operasyonumuz devam ediyor. Bu operasyonlarımızın amacı, onların lojistik imkânlarını ortadan kaldırmak, hem barınma alanlarını yok etmek hem de her türlü eylem hazırlıklarına fırsat vermemek ve nefes alacak bir alan bırakmamak üzere, temel prensibimiz olan her mevsim tepelerinde olacağız ve inlerinde vuracağız. Prensiplerimiz çerçevesinde ilerleyen bir operasyonumuzdur. Arkadaşlarımız bu ağır kış şartlarında çok başarılı bir şekilde operasyonlarını devam ettiriyorlar. İhtiyaç duyduğumuz her noktada bu coğrafyanın her karış toprağında operasyonlarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.