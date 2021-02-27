Sakarya Büyükşehir Belediyesi uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından Kasım ayında yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin ilk taksit ödemelerini 1 Mart Pazartesi günü yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılandırma başvurularında peşin ve ilk taksit ödemeleri 1 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Başvuru yapan mükelleflerin yapılandırmalarının ihlal olmaması için belediyemiz veznelerine veya belediyemiz banka hesap numarasına mutlaka ödeme yapmaları gerekiyor" ifadelerine yer verildi.