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uyardı

7256 Sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında, peşin ve ilk taksit ödemelerinin son günü 1 Mart Pazartesi. Yapılan açıklamada yapılandırmanın ihlal olmaması için ödemenin yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 27.2.2021 17:32 ABONE OL
Sakarya Büyükşehir Belediyesi uyardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından Kasım ayında yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin ilk taksit ödemelerini 1 Mart Pazartesi günü yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, "Yapılandırma başvurularında peşin ve ilk taksit ödemeleri 1 Mart Pazartesi günü sona eriyor. Başvuru yapan mükelleflerin yapılandırmalarının ihlal olmaması için belediyemiz veznelerine veya belediyemiz banka hesap numarasına mutlaka ödeme yapmaları gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi uyardı
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