Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı müdahaleye sert tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı müdahaleye sert tepki gösterdi. Yunanistan unsurlarının, göçmenlere karşı insanlık dışı yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Çelik, "Yunan askerlerinin Edirne sınırında göçmenleri darp etmesini, paralarına, pasaportlarına ve hatta ayakkabılarına el koyarak hudut hattından geri itmesini kınıyoruz." dedi.

"AB, İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARA MÜSAADE ETMEMELİDİR"

Avrupa Birliği'nin (AB), sınırlarında bu insanlık dışı uygulamalara müsaade etmemesi gerektiğini vurgulayan AK Parti Sözcüsü Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sınır koruma değil insan hakları ihlalidir. Böyle bir sınır koruma misyonu ile hudutları koruyup diğer yandan insan haklarından ve insani değerlerden söz etmek mümkün değildir.

Milletimiz her zaman mazlumların sığınağı olarak anılmıştır ve bu bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 göçmeni kurtaran Mehmetçiğimizi tebrik ediyoruz."