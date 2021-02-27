Son dakika: FETÖ'cülerin iletişim ağını deşifre etti: O oyun üzerinden kripto mesajlar...

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alınan Musab kod adlı Y.H. (23) etkin pişmanlık itirafçı olarak örgüt abilerini deşifre etti. Örgütle 6. sınıftayken ışık evlerinde tanıştığını belirten Y.H. şunları anlattı: "2008-2009 eğitim öğretim yılı sonunda karnelerimizin dağıtıldığı gün okuldaki arkadaşların ellerinde top gördüm. Nereden aldıkları sorduğumda, 'Anafen dershanesinin takdir alan öğrencilere top hediye ettiğini' söylediler. Bende takdir almıştım ve tek başıma top almak için dershaneye gittim. Orada beni daha önceden tanımadığım Mehmet K. karşıladı.

Bana ne olmak istediğimi sordu. Bende asker olmak istediğimi söyleyince iletişim bilgilerimi alıp bana topu verdi. 6. sınıftayken beni aradı ve 'Senin gibi zeki öğrencilere ders çalıştırıyoruz, yanımıza gelmek ister misin?' dedi. Anneme sordum ve bana dediği tarih ve saatte buluştuk. O zaman abiler herkes tarafından iyi kişiler olarak biliniyordu. Okul önünden beni alarak bir eve götürdü. Evde bazı kişiler vardı. Mehmet K. bana, 'Bunlar senin grup arkadaşların. Muhammet Hasan O. sizden sorumlu ağabeyiniz olacak' dedi. Bize Fetullah Gülen'in vaazlarını Bam teli isimli siteden izlettiriyorlardı. Bize Türkçe Olimpiyatlarına götürüyorlardı. Zaman içerisinde örgütsel faaliyetler devam etti. Bizleri askeri lise sınavlarına hazırladılar. Sınavlar yaklaştıkça deneme sınavlarını artırdılar. Sınava girdiğimde sınavda sorulan soruların büyük çoğunluğu bize örgüt adına faaliyet gösteren evde yaptıkları deneme sınavlarında ki sorularla birebir aynıydı. İyi bir puan alarak tüm askeri liselere girmeye hak kazandım" dedi.