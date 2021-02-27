SON DAKİKA: Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı

Küresel anlamda salgın oluşturması sonrasında, 11 Mart 2020 tarihinden Türkiye'de ilk vakası tespit edilen pandemiyle ilgili "corona virüsü son dakika haberleri" başlığı altında yeni haberler gelmeye devam ediyor. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren yapılan filyasyon çalışmalarından elde edilen verilere göre 28 bin 432 kişi covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından güncel verilerin değerlendirmesi ve tedbirler konusunda uyarılar yapmayı sürdürürken Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden en son corona virüs tablosu, kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verileri ise 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA! 26 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla bugünkü filyasyon verileriyle elde edilen 26 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şu şekilde;