Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı

SON DAKİKA: 'nin paylaşıldı! 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı

’de 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkilerini sürdüren pandemiye ilişkin “ son dakika haberleri” gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki ilk corona virüsü teşhisinden itibaren 26 Şubat 2021 tarihine kadar toplamda 2 Milyon 683 Bin 971 kişi koronavirüs vakasıyla tedavi altına alındı. Öte yandan resmi sitesi ile Bakan Twitter hesabından günlük tüm detaylarıyla kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Bu bilgilerle bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı detayları öğrenilmek istenerek açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor. 26 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika bugünkü sayısı bilgileri…

Giriş Tarihi: 27.2.2021 07:11 Son Güncelleme: 27.2.2021 07:11 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı

Küresel anlamda salgın oluşturması sonrasında, 11 Mart 2020 tarihinden Türkiye'de ilk vakası tespit edilen pandemiyle ilgili "corona virüsü son dakika haberleri" başlığı altında yeni haberler gelmeye devam ediyor. İlk vakanın tespit edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren yapılan filyasyon çalışmalarından elde edilen verilere göre 28 bin 432 kişi covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından güncel verilerin değerlendirmesi ve tedbirler konusunda uyarılar yapmayı sürdürürken Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden en son corona virüs tablosu, kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bugünkü Türkiye'de koronavirüs son durum verileri ise 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA! 26 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla bugünkü filyasyon verileriyle elde edilen 26 Şubat koronavirüs tablosu ile son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat ile ağır hasta sayısı detayları şu şekilde;



26 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 205
  • HASTA SAYISI: 649
  • VEFAT SAYISI: 74
  • İYİLEŞEN SAYISI: 10 bin 282

İşte son 4 günün koronavirüs tabloları ile salgının seyri...



25 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 572
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 73
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 210

24 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 561
  • HASTA SAYISI: 660
  • VEFAT SAYISI: 72
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 297

23 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 9 bin 107
  • HASTA SAYISI: 633
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 546

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (15-21 ŞUBAT)

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 68,23
  • Ankara'da 35,39
  • İzmir'de 42,67 oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Türkiye'nin 26 Şubat koronavirüs tablosu paylaşıldı! Sağlık Bakanlığı 26 Şubat korona tablosu ve koronavirüs vaka sayısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA