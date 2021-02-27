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haberi: 'nda korkutan görüntü! Yüzlerce balık öldü

’nda onlarca ölü balık korku yaratttı. ’un önemli su kaynaklarından olan Alibeyköy Barajı’ndaki ölü balıklarla karşılaşan vatandaşlar ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştıklarını söyledi. Balık ölümleri ile ilgili bazı yerlere haber verdiklerini ifade eden vatandaşlar, “Karabatak kuşlarını da ölü halde gördük” dedi. İşte gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.2.2021 14:45 Son Güncelleme: 27.2.2021 15:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntü! Yüzlerce balık öldü

İstanbul'un su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'ndaki balık bir bölümünde bulunan onlarca ölü balık dikkat çekti. Çok sayıda ölü balığın suyun yüzüne çıktığını ve çevrede de ölmüş karabatak kuşlarının olduğunu gören vatandaşlar, balık tutmadan evlerine döndü.

BALIK VE KUŞLARIN NEDEN ÖLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Balıkların ve kuşların neden öldüğüyse, henüz bilinmiyor. Balıkları kaçak avlanan kişilerin de bırakarak uzaklaşmış olabileceği belirtilirken çocukluğundan beri Alibeyköy Barajı'na geldiğini belirten Mustafa Erutku, ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştığını ifade etti.



"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIK"

Erutku, "Arkadaşımla dün sabah saatlerinde 8 gibi balık tutmak için buraya geldik. Önce az ileride bir yere gittik. Sonra buraya geldiğimizde ölü balıklarla ve kuşlarla karşılaştık. Açıkçası balık tutma istediğimiz kaçtı. Korktuk biraz. Bu mahallede oturuyoruz, genellikle geldiğimiz yer. Daha önce hiç karşılaşmadık burada böyle bir şeyle. O yüzden bazı yerlere haber verdik. Dün daha çoktu. Bugün geldiğimizde daha az, birisi aldı büyük ihtimalle. Suyun dibini tam göremediğimiz için bilmiyorum ne kadar vardır. Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum suda zehir olabilir, fabrika atığı olabilir… Arkada yüzen karabatak kuşlarını da ölü halde gördük" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntü! Yüzlerce balık öldü
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