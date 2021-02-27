Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!

Son dakika… Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu normalleşme için belirlediği kriterler ışığında Türkiye vaka oranı ve risk durumu verilerini güncelledi. Buna göre yeni kriterler ışığında Yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler düşük riskli mavi il sakini olarak kendi tedbirlerini uygulamaya devam edecekler. Diğer kısıtlamalar esnetilecek. Hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak bu illerin ardından edinilen son dakika bilgisine göre yüz binde 10 ila 35 arasında vaka kadar olan illerde daha kontrollü bir açılma olacak.
İşte son bilgiler ve vaka oranlarına göre il il güncel normalleşme renkleri;
ÖNCE KÜÇÜK İŞLETMELER: Kontrollü açılmade vaka oranının yakın olduğu kategoriye göre önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor"
BÜYÜKŞEHİRLERDE ANKARA MUTLU SONA DAHA YAKIN
Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasında Başkent Ankara, İstanbul ve İzmir'den daha öncelikli olacak. Zira yayınlanan son vaka oranı haritasına göre Ankara'da vaka görülme oranı 100 bin kişide 35.39 olarak dikkat çekti ve oranları 68.23 olan İstanbul ile 42.67 olan İzmir'in önüne geçti.
Kovid vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla zaman kaybetmeden normalleşmeye başlayacak. Bu illerin ne yazık ki şimdilik sayılarıbir elin parmağını geçmezken bu kategoriye yakın iller ise oldukça fazla.
AÇILAN İLLERDE BU KURALA DİKKAT!
Hakkari ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.
BAKAN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı. O kriterler şöyle olacak:
DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller
ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller
YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller
ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.
Turizm başkenti Antalya'da risk düzeyi yüksek seviye olan Turuncu aralıkta
Artvin Karadeniz'de çok yüksek risk düzeyinde olmayan nadir şehirlerden olarak öne çıkıyor: Turuncu - Yüksek koronavirüs riski
Ege'nin önemli kentlerinden Aydın'da risk düzeyi normalleşmede üçüncü sırada bulunan kategori olan turuncu alanda. Aydın'da rengin yüksek riskli koronavirüs haritasında kalma nedeni yine tatil beldeleri olan bir il olması nedeniyle uzun süredir bu aralıkta seyrediyor.
Balıkesir: Turuncu-Yüksek risk
Nüfus yoğunluğu az olmasına rağmen Bilecik de henüz sarı kategoriye düşemeyen iller arasında. Bu seyirle giderse son dakika verilerine göre Bilecik normalleşmeye ulaşacak üçüncü kategoride olan turuncu alanda olmaya devam edecek gibi görünüyor.
Bingöl: Sarı - Orta risk
SON DAKİKA - BAKAN KOCA: 65 YAŞ İÇİN ESNEME YAPILABİLİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamalarında 65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili bir esnetme yapılabileceğini bildirdi.
Kendisinin Başkanlık yaptığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sonrasında gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, 65 yaş ve üzerinin aşılanması bittikten sonra kısıtlamalarda esneme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, toplantıda konunun gündeme geldiğini söyledi. Kısıtlamaların kaldırılması için renk kodları ve vaka oranlarına ilişkin de illerle ilgili önemli normalleşme açıklamaları yapan Koca bakın neler söyledi:
"KABİNEYE SUNACAĞIM"
Bakan Koca, yerinde karar dönemi kapsamında tedbirlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin çalışmanın ayrıntıları ve tedbirler esnetilirken öncelik sırasının nasıl olacağının sorulması üzerine, "Bilim Kurulumuz bu konuyu tartıştı, bu konudaki öneriyi pazartesi günü kabineye sunmuş olacağım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabinede bu öneri tartışılacak ve devamında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle gerektiğinde açıklama yapılmış olur, alınan kabine kararıyla." yanıtını verdi.
Bilim Kurulu Toplantısında illerin bundan sonraki dönemdeki vaka sayıları, vaka test oranı, yoğun bakım doluluk oranı gibi birtakım parametreleriyle kademelendirmenin nasıl yapıldığı üzerinde tartışıldığını aktaran Koca, şöyle devam etti:
"İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar."
ÖĞRETMENLERİN AŞI TAKVİMİ
Bakan Koca, pazartesi günü şehirlerde yüz yüze eğitimin başlayacağı hatırlatılarak, eğitimci ve öğretmenlerin pazartesiye kadar aşılamalarının bitip bitmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bitmiş olmayacak, aşılama başlamış oldu. Köy okullarından biliyorsunuz başlamış oldu. Bu başlangıçla birlikte önümüzdeki haftalar giderek daha yoğunlaşmış olacak. Bu biraz aşının tedariği ile de ilgili bir durum ama mart ayında daha yoğun, özellikle ayın 15'inden sonra daha yoğun aşının geleceğini söyleyebilirim." dedi.
Yerli aşıda faz-2 çalışmaları devam ederken, kaç gönüllü üzerinde deneme yapıldığı ve bir yan etkisinin olup olmadığına ilişkin soruya Koca, şu yanıtı verdi:
Koca "Faz-2 çalışması aşamasına gelmiş olan aşımız olduğunu biliyorsunuz. Faz-2 aşamasında olan aşı toplam 200 kişide düşünülüyor. Bu 200 kişiden 84 kişiye aşıları yapılmış oldu. 28 gün sonra 2'nci doz aşısı yapılmış olacak. Nisan ayında faz-2'nin biteceğini ve nisan sonuna doğru da faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum." dedi.
Koca, gazetecilerin "Toplantılar konusunda illerdeki yasaklar, 1 Mart itibarıyla kalkar mı?" sorusu üzerine, "İllerin düşük, orta, yüksek ve çok yüksek derecelerine göre toplantı durumu da net belli olmuş olacak." yanıtını verdi.
Kanser hastalarının açıklanan aşıya ulaşma süresinin daha erkene çekilip, çekilemeyeceği hakkında ise Koca, Bilim Kurulunun bu konuda hassasiyetle çalıştığını söyledi.
Organ nakliyle ilgili de benzer bir durum olduğunu anlatan Koca, "Kanserli hastalarla ilgili de Bilim Kurulu, bu konuyu biraz da, 'ne zaman yapabiliriz, biraz aşının tedariğine bağlı olarak erkene alınabilir mi' diye de çalışıyor." bilgisini verdi.
SAĞLIĞI ÖTELEMEYİ GEREKTİRMEZ
Kalabalık ortamlara yönelik parti kongreleri, maçlardaki locaların kalabalıklığı gibi eleştirilere ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Toplantılarla ilgili genel olarak biz salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz ve ilk günden itibaren salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlatır olduk. Vatandaşımız bu bulaşı biliyor ve özellikle de vatandaşımıza kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Dolayısıyla bu anlamda bu bilgilendirmede bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.
Vatandaşların özellikle kalabalık ve kapalı ortamdan kaçınması gerektiğinin altını çizen Koca, şunları aktardı:
"Taraftar olmak insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. Bizim daha hassasiyetle, gayretle çaba sarf etmemiz ve 83 milyon vatandaşımızın eşit fedakarlıkta bulunarak, mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor. Bu başarı, sonuçta hep birlikte mücadele ederek 83 milyon vatandaşımızın başarısı olur. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim."
Muhalefet partilerinin, "AK Parti kongrelerine katılan partililere kamu hastanelerinde ücretsiz PCR testi yapıldığı" iddialarının hatırlatılması üzerine Sağlık bakanı Koca, "Bu mücadelenin siyasi arenaya çekilmemesi noktasında kararlıyım. Bu arenaya özellikle çekilmek isteniyor." dedi.
Koca, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi 83 milyon vatandaşa eşit davranarak sürdürmekten yana olduğunun altını çizerek, "Bahsettiğiniz durumla ilgili dün il sağlık müdürlüğümüz açıklamada bulundu. Bununla ilgili PCR testinin yapılabilirliği hekimlerimizin sorumluluğunda, bir semptom olduğunda talep edilerek yapılıyor. Özel bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
PCR testlerinin kamu kurumlarında ücretsiz yapıldığını hatırlatan Koca, "Özel kuruluşlarda, vatandaşlar, semptomu varsa ücret ödemeyip, semptomu yoksa ücret ödeyerek yaptırabilirler." bilgisini paylaştı.
AZERBAYCANLILARI AYIRMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL
Koca, Azerbaycanlı muhabirin, Dağlık Karabağ'daki savaş süresince ve sonrasında Türkiye Azerbaycan Sağlık Bakanlıkları arasındaki iş birlikleriyle Türkiye'de tedavi edilen Azerbaycanlı gazilerin durumuna ilişkin sorusuna, "Şu an Azeri kardeşlerimizden 3 gazinin Türkiye'de tedavileri devam ediyor. Ciddi, kritik bir durumlarının olmadığını söyleyebilirim." yanıtını verdi.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sağlıkla ilgili anlaşmalar kapsamında da dört hastanın tedavilerinin sürdüğünü belirten Koca, "Azeri kardeşlerimizi, vatandaşlarımızdan asla ayırmıyoruz, üzerimize düşen her neyse yapmak noktasında çok hassasiyet gösteriyoruz. Bu noktada hem pandemi döneminde hem daha önce sağlıkla ilgili yapılması gereken her türlü iş birliğine açık olduk. Bundan sonraki dönemde de karşılıklı iş birliğine hassasiyetle devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Bakan Koca okullara ilişkin "Liselerde sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı konusundaki öneriniz nedir?" sorusu üzerine, konunun Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüldüğünü belirtti.
İllerin hangi durumda olduğunun gelecek hafta görüleceğini dile getiren Koca, "Dolayısıyla Kovid-19 riski olmayan illerde bir sorun olmayacak ama riski olan illerle ilgili önümüzdeki günlerde, nasıl olması gerektiği veya ne zaman yapılması gerektiği yine Milli Eğitim Bakanlığımızla ve kabinede de durum değerlendirmesi yapılacak. Yani gündemimizde, bunu yine kabinede tartışarak, bu noktadaki yaklaşım netleşmiş olacak." diye konuştu.
İSTANBUL'DA HER AN KIRMIZI KATEGORİ RİSKİ VAR
Vaka bulaşının en hızlı seyrettiği İstanbul'da şu an turuncu kategori söz konusu olsa da nüfus yoğunluğu ve ortak kullanım alanlarının kalabalığı nedeniyle en ufak bir sıçramada kırmızı kategoriye geçilme riski nedeniyle hem Sağlık Bakanlığı hem de Valilik işi sıkı tutuyor.
İzmir: Turuncu
Kars: Sarı risk düzeyi
Kastamonu: Sarı
Kayseri'den gelen son bilgi turuncu alanda olduğunu gösteriyor.
Kırklareli: Turuncu
Kırşehir düşük risk aşamasına geçmek üzere: Sarı-Orta
Kocaeli: İstanbul'un komşusu Kocaeli de yüksek risk grubunda: Turuncu
Konya: Konya'da yüz bin kişiye düşen hasta sayısı 100'ün üzerinde: Kırmızı
Kütahya: Turuncu
Malatya: Turuncu
Manisa: Turuncu
Kahramanmaraş sarı düzeyde kalan ve düşük riske göz kırpan illerimizden.
Mardin'de koronavirüs bulaş riski oldukça düşmüş durumda.
Niğde: Turuncu
Ordu Karadeniz bölgesindeki şaşırtan durumdan nasibini aldı. Vaka oranları oldukça yüksek olan Ordu'da bulaş riski de kırmızı risk düzeyinde.
Sakarya: İstanbul ve Kocaeli'ye yakın olan Sakarya kırmızı alanda yer alıyor.
Samsun: Kırmızı
Rize: Karadeniz'de risk düzeyinin üst düzey seyrettiği bir diğer ilimiz de Rize oldu
Siirt: Turuncu
Tokat: İç Anadolu'da yüksek koronavirüs riski ile kırmızı alanda yer alan Tokat dikkat çekiyor.
Trabzon: Kırmızı risk alanı
Tunceli: Sarı
Yozgat: Turuncu risk alanı
Zonguldak: Turuncu yüksek risk
Aksaray: Çok yüksek risk düzeyi. Normalleşmede en sona kalacak illerden biri de Aksaray olarak görülüyor.
Şırnak: Yüz bine düşen vaka sayısında neredeyse 5'in altını gören Şırnak örnek oldu.
Batman: Düşük risk düzeyince olan bir başka ilimiz Batman oldu.
Bartın: Sarı risk alanı