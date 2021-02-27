Son dakika haberi: Yeni normalleşme için illerin renk kodu belli oldu! İşte illerin sıralamasını belirleyecek olan liste!

SAĞLIĞI ÖTELEMEYİ GEREKTİRMEZ

Kalabalık ortamlara yönelik parti kongreleri, maçlardaki locaların kalabalıklığı gibi eleştirilere ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Toplantılarla ilgili genel olarak biz salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz ve ilk günden itibaren salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlatır olduk. Vatandaşımız bu bulaşı biliyor ve özellikle de vatandaşımıza kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Dolayısıyla bu anlamda bu bilgilendirmede bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.