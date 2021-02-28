Çanakkale’de görkemli aydınlatma

Çanakkale Savaşları esnasında şehit olan askerler anısına yaptırılan Şehitler Abidesi yeni aydınlatma sistemiyle Çanakkale Boğazı'nı farklı renklerde selamlamaya başladı. Yaklaşık 42 metre yükseklikteki Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tek renkli aydınlatma sistemi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca hazırlanan çalışma kapsamında yenilendi. Bu kapsamda, mevcut aydınlatma sistemi, kumanda kontrol panelleri ile aydınlatma armatürleri değiştirildi. Sisteme asimetrik lensler eklenip farklı renk kombinasyonları oluşturuldu. Böylece daha önce tek renk aydınlatılan dev yapı, farklı renklerle de Çanakkale Boğazı'nı selamlamaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Farkındalık oluşturmak için burayı rengârenk bir aydınlatma sistemiyle donatmaya karar verdik" dedi.