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'dan paylaşımı: Her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan; "28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 12:51 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı: Her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün."

Son dakika: 28 Şubat'ta fişlediler, sürdüler geleceklerini çaldılar...

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Emine Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı: Her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün
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