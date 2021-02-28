‘Erbakan, Türkiye’yi bugünlere getiren anlayışın öncüsüydü’

23'üncüBaşbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 10'uncu yıldönümünde dün Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.Anmaya TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Şentop, "Erbakan, Türkiye'de eğer akademisyen olarak veya iş hayatında çalışmış olsaydı çok büyük, parlak başarılar elde edebilirdi. Ama bu özelliklerini inandığı dava uğruna feda etmeyi tercih etmiş, Türkiye'yi bugünlere getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır" dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Erbakan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı anma mesajında "Mücadeleyle geçen ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye, bu ülkenin ufkunu genişletmeye adayan bir büyük ilim, devlet ve siyaset adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 10. yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum" dedi. Başkan Erdoğan, Meyra Palace Otel'de Erbakan için düzenlenen anma programına gönderdiği telgrafta ise özetle şu ifadeleri kullandı: "Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti. Türk siyaset tarihine damgasını vurmuştur. 18 yıldır sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda Hocamızın gayretlerinden ilham aldık." Erbakan Vakfı tarafından Erbakan'ın kabri başında düzenlenen anma etkinliğinde de Kuran-ı Kerim ve dualar okundu.