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'dan 'ye '' çağrısı! "Milletimizden özür dileyin"

haberi... İletişim Başkanı , 'ye süreciyle ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Altun, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir ideoyla CHP'ye seslendi ve Türk halkında özür dileme çağrısında bulunarak "Hepiniz oradaydınız! Fakat siz bir özür bile dilemediniz. Milletimizden özür dileyin!" dedi.

Giriş Tarihi: 28.2.2021 15:44 Son Güncelleme: 28.2.2021 16:02 ABONE OL
Fahrettin Altun'dan CHP'ye '28 Şubat' çağrısı! Milletimizden özür dileyin

Son dakika... 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 24 yıl geçse de hafızalardaki yeri hala taze. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat süreci hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kritik bir çağrı geldi.

CHP'ye seslenen Altun, o dönem yaşananlar hakkında milletten bir özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

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Altun sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle yaptığı açıklamada "Hepiniz oradaydınız! Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz! Milletimizden özür dileyin!" dedi.

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Fahrettin Altun'dan CHP'ye '28 Şubat' çağrısı! "Milletimizden özür dileyin"
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