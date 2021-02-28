Fahrettin Altun'dan CHP'ye '28 Şubat' çağrısı! "Milletimizden özür dileyin"

Son dakika... 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden 24 yıl geçse de hafızalardaki yeri hala taze. Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat süreci hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kritik bir çağrı geldi.

CHP'ye seslenen Altun, o dönem yaşananlar hakkında milletten bir özür dilenmesi gerektiğini belirtti.

Fahrettin Altun'dan CHP yönetimine çağrı: "Milletimizden özür dileyin" | Video

Altun sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle yaptığı açıklamada "Hepiniz oradaydınız! Şimdi inkar ediyor, hatta üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Yıllarca laiklik kavramını istismar edip vatandaşımızın inanç özgürlüğünü kısıtladınız. Hamdolsun millet iradesi bu zulme dur dedi. Fakat siz bir özür bile dilemediniz! Milletimizden özür dileyin!" dedi.