Gökçek’ten Teoman Sancar iddiası! “CHP bu olayın altından kalkamaz!"

"CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin partisine geçecek" denilen 17 milletvekili arasında ismi geçen CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar 'ın sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıklaması partide büyük şaşkınlık yarattı. Partiye yeni katılan üyelere rozet takan Sancar'ın bir gün sonra istifa etmesi " Acaba istifanın arkasında başka nedenler mi var" sorusunu akla getirirken Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifayla ilgili ilginç bir iddia da bulundu.

KUTLAMA MESAJINI SİLDİ

Sancar'ın kutladığı mesajı duyduklarından sonra sildiğini açıklayan Gökçek, "Kutlama mesajımı sildim çünkü Sancar'ın istifası, onurlu bir istifa değilmiş" yazdı.

YER YERİNDEN OYNAYACAK

İddiaların çok vahim olduğunu belirten Melih Gökçek, "Yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz, ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi" ifadeleri kullandı.

Gökçek'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer de Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili aynı şüpheleri dile getirdi. Bayer yaptığı paylaşımda: "Denizli Mv. Teoman Sancar CHP'den istifa etti. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP" ifadelerini kullandı.