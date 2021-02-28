İBB’nin satışa çıkardığı terör kitabına toplatma kararı

"Silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan cezaevinde bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan 'Onur Borcu' isimli kitabı mahkeme kararıyla piyasadan kaldırıldı. Basım, dağıtım ve satış yasağı getirilen kitaplara el konulurken, Nurettin Demirtaş'ın Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nce PKK'ya üye olma suçundan yargılandığı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Örgütün yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı, İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulmuştu.