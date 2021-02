Seviyesiz tacizlere değil milletimize baktık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına genişlemektedir. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz.Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diyorlardı, alay ediyorlardı. Köprüleri gösterip 'Koyun sürüleri mi geçireceksiniz' diye dalga geçiyorlardı. Tıpkı geçmişte, rahmetli Menderes'e, Özal'a, Demirel'e, bugün 10. vefat yıldönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi, bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık. Buraları açınca en çok eleştirenlerin faydalandığını görüyoruz.2023 hedeflerinin tamamına ulaşarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline geleceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için mücadele ediyoruz. Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları inşaat projesi olarak görüyorsa Türkiye'nin vizyonundan nasibini almamıştır. Kalbi mühürlü, gözü kapalı, dili lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun milletimiz ülkenin nereden nereye geldiğini gayet iyi biliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle her mücadeleden olduğu gibi tarihi mücadeleden de zaferle çıkacağız.Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık. Bölünmüş yolları 28 bin km'ye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen mecburen çıkılan yolculuklar keyifle yapılan seyahatler haline geldi.Ankara-İstanbul ayrımı Güvem-Çerkeş yolu üzerindeki tünelde, 3 bin 600 metre anayolla 2 bin 400 metre bağlantı yolu bulunuyor. Tünelin bulunduğu yer yüksek rakımlı olmasından dolayı kış koşullarında ulaşımda sıkıntı yaşanıyordu. Kızılcahamam'ı, Çankırı'nın Çerkeş ilçesine ve D-100 Devlet Yolu'na bağlayan tünelle özellikle ağır tonajlı araçların geçişinde yaşanan yoğunluktan kaynaklanan kazalardaki can ve mal kayıpları en aza indirilecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temelinin 10 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in online olarak katılacakları programla atılacağını açıkladı. Dönmez, ilk reaktörün 2023'te devreye gireceğini söyledi.Başkan Erdoğan, 28 Şubat sürecinde yaşananları konu alan, yapımcılığı ve senaristliğini Kerem Tekinalp'in üstlendiği "Tanık" belgeselinin galasına gönderdiği mesajda "Bizler unutmadığımız ve unutturmadığımız sürece 28 Şubat, 15 Temmuz gibi acı hatıralar tekrarlanmayacak" ifadelerini kullandı.