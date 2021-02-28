Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması! "28 Şubat'ı yaşadım,farkındayım"

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1997 yılında gerçekleşen ve postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat süreci hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, 28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat açıklaması "28 Şubat'ı yaşadım, farkındayım" | Video

"28 ŞUBAT'IN FARKINDAYIM"

Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.