SON DAKİKA: İBB Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşine kıyak yapmıştı! O kitapla ilgili flaş karar!

Son dakika haberler…Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.