SON DAKİKA: İBB Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşine kıyak yapmıştı! O kitapla ilgili flaş karar!

Son dakika haberler…Terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlardan tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK terör örgütü mensubu kardeşi Nurettin Demirtaş, "Onur Borcu" isimli bir kitap çıkardı.
TERÖRİSTİN KİTABI İBB'YE AİT KİTAPÇIDA SATIŞTA
Örgütün yayın organlarında sık sık boy gösteren ve 6-8 Ekim olaylarının sorumluları arasında yer alan 'Şiar' kod adlı Demirtaş'ın kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunuldu. Belge yayınlarına ait olan 'Onur Borcu' isimli kitapla PKK terör örgütünün propagandası yapıldığı gerekçesiyle savcılığa yapılan bir İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPIYOR'
Soruşturma kapsamında kitabın 69, 71, 77, 88, ve 100. Sayfalarında PKK bölücü terör örgütü liderliği ve kanlı terörist eylemleri sebebiyle tanınan Abdullah Öcalan hakkında 'Kürt Halk Önderi' şeklinde ifade edildiği, bu şekildeki ifade ile terör örgütü elebaşı nezdinde terör örgütünü övmek örgütü meşru göstermek amacıyla kullanıldığı belirtildi.
PKK terör örgütü yöneticisi olduğu gerekçesiyle mahkum edilen dosyasıyla bir hükümlü olan Abdullah Öcalan hakkında basın yoluyla Kürt halk önderi şeklinde bahsedilerek PKK terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlendiği tespit edildi.
'KÜRDÜN DİRENMEKTEN BAŞKA...'
Yine kitapta Kürt halkına soykırım katliam yapıldığı, 'Kürdün direnmekten başka yaşam seçeneğin yoktu' şeklindeki ifadesi ile terör örgütü PKK'nın kuruluş ve varoluş sebebinin meşru gösterilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.
Sulh Ceza Hakimliği'nce terör örgütü PKK'nın cebir şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek özel ve bu yöntemlere başvurma teşvik eden Nurettin Demirtaş'ın 'Onur Borcu' isimli kitabının basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesine ve kitaplara el konulmasına karar verildi.