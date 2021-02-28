SON DAKİKA: İnsan Hakları Eylem Planı tamamlandı! Başkan Erdoğan 2 Mart'ta açıklayacak

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDA ÖZEL ÖNLEMLER ALINDI

İdari düzenlemeler kapsamında ise, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi' kamuoyuna ilan edildi ve HSK tarafından uygulanmaya başlandı. Hakim ve savcı adaylarının mesleğe daha iyi hazırlanabilmeleri için Türkiye Adalet Akademisi yeniden yapılandırıldı. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının kararlarının, AYM ve AİHM kararlarına uygunluğunun meslekte yükselme süreçleri ve denetimlerinde gözetilmesi sağlandı. Hukuk eğitiminin kalitesinin artırılması için hukuk fakültelerine girişte aranan ve 190 bin olan başarı sıralaması önce 125 bin'e daha sonra da 100 bine yükseltildi. Adalete erişimin geliştirilmesi için bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. 2019 Nisan ayı itibarıyla noterlikler, hafta sonlarında da hizmet vermeye başladı. 2020'de tüm noterliklerde güvenli ödeme sistemine geçilerek, taraflar arasındaki para transferinin işlem tamamlanmadan gerçekleşmemesi sağlandı. Yargıda şeffaflığın bir gereği olarak kişisel verilerin korunması kaydıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun hakim ve savcılar hakkında verdiği disiplin kararlarının bazılarının kamuoyuna açıklanması sağlandı. Savcılar asliye ceza mahkemelerinde yeniden duruşmalara çıktı. Kadına yönelik şiddet konusunda özel önlemler alındı.