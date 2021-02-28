Son dakika: Siyasilerden 28 Şubat açıklamaları! '28 Şubat mağlup edildi ama zihniyeti yok olmadı"

Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda geçtiği karanlık tünellerden biri olan 28 Şubat süreci milyonlarca vatandaşı mağdur ederken ülkenin geleceğine de vurulan bir darbe olarak gösteriliyor. 28 Şubat'ın yıl dönümünde başta siyasiler olmak üzere demokrasiye sahip çıkan milyonlarca vatandaş milli irade paylaşımları yaptı. Darbeciler lanetlendi. İşte detaylar;
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 28 Şubat'ın mağlup edildiğini fakat zihniyetinin yok olmadığını dile getirdi.
ÇELİK: 28 ŞUBAT MAĞLUP EDİLDİ AMA ZİHNİYETİ YOK OLMADI
Ömer Çelik "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıralar tekrarlanmayacaktır. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz. Temel hak ve hürriyetler konusundaki saldırganlıkları baştan mahkûm etmeliyiz. Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat'a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor." dedi.
Çelik sözlerine "28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. Bu dönemde milli irade gasp edildi; siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatı ve hayalleri çalındı. Milletin güvenliğinin sağlanması için verilen silahlar millete doğrultuldu. 28 Şubat siyasi tarihimizin en karanlık dönemlerden birinin sembolüdür. #28Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimdir." ifadelerini ekledi.
ALTUN: DARBENİN YANINDA CADI AVININ DİĞER ADIDIR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türk demokrasi tarihinde kara bilr leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Altun'un açıklamaları şöyle; Bugün, demokrasinin, halk iradesinin, meşru iktidarın, temel hak ve özgürlüklerin darbeci zihniyet tarafından askıya alınmasının, postmodern tekniklerle Türkiye Cumhuriyeti hükûmetinin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının yıl dönümü.
28 Şubat, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'ne karşı gerçekleştirilen bir darbe olmasının yanında toplumun büyük bir kesimine karşı başlatılan cadı avının, temel hak ve özgürlüklerinin askıya alınarak toplumun önemli bir kesiminin yaşam alanlarının yok edilmesinin de bir diğer adıdır.
"MİLLETİMİZ KENDİ EVLATLARINI İKTİDARA TAŞIYARAK CEVABI VERMİŞTİR"
Eğitimden sağlığa, ticaretten kültüre kadar toplumun önemli bir kesiminin sistemin dışına çıkarılmasını amaçlayan bu antidemokratik ve ahlaksız süreç ne yazık ki asker-sivil işbirliği ile gerçekleşmiştir. Belli siyasi partiler, stk'lar ve sözde aydınlar bu koronun içerisindeydi.
Aziz milletimiz, tarihinden aldığı güç ve ilhamla 28 Şubat'ı gerçekleştiren zihniyete çok kısa bir süre içerisinde, kendi evlatlarını yeniden iktidara taşıyarak cevap vermiştir. Çünkü 28 Şubat, aziz milletimize ve değerlerimize kin besleyenlerin ele ele verdiği bir süreçtir.
28 Şubat bir darbedir. 28 Şubat yalnızca askerî değil siyasî, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat, toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir. 28 Şubat, nifak tohumudur. 28 Şubat, millete kin besleyenlerin kustuğu zehirdir. 28 Şubat, müstemleke zihniyettir.
ŞENTOP: DARBECİLİK GELENEĞİNİN KARANLIK ÖRNEKLERİNDEN BİRİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da 28 Şubat süreciyle ilgili yaptığı açıklamada darbecilik geleneğinin karanlık örneklerinden birisi olduğunu dile getirdi.
Şentop şu ifadeleri kullandı; "Milletimizin basireti ve sağduyusu bütün çatışma ve kaos beklentilerini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam edecek' sözünde ruhunu bulan millî irade karşıtlığı, 2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. Türlü türlü kisvelere ve suni gerekçelere dayandırarak, sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, millî iradeye ait gücü gaspetmeyi hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak geçeceklerdir. 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha memnuniyetle belirtmek isterim ki, milletimizi terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır. Türkiye'nin ve demokrasimizin teminatı, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside gören asil milletimizin bizatihi kendisidir."