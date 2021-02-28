Son dakika: Siyasilerden 28 Şubat açıklamaları! '28 Şubat mağlup edildi ama zihniyeti yok olmadı"

ÇELİK: 28 ŞUBAT MAĞLUP EDİLDİ AMA ZİHNİYETİ YOK OLMADI

Ömer Çelik "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; bizler, unutmadığımız ve unutturmadığımız müddetçe 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi acı hatıralar tekrarlanmayacaktır. 28 Şubat'ın karanlık günlerine geri dönmemek için millet olarak demokratik birikimimize büyük bir güçle sahip çıkmalıyız. Demokrasiyi korumada hassas olmalı ve demokratik kazanımları sürdürmeliyiz. Temel hak ve hürriyetler konusundaki saldırganlıkları baştan mahkûm etmeliyiz. Milletimizin demokratik birikimi karşısında 28 Şubat mağlup oldu. Ama zihniyetinin yok olmadığını, sadece geri adım atmış gibi durduğunu görüyoruz. Zaman zaman bazı siyasiler tarafından 28 Şubat'a özgü uygulamalar teklif ediliyor. Demokrasiye karşı tehdit devam ediyor." dedi.

Çelik sözlerine "28 Şubat haysiyetsiz bir milli irade düşmanlığıydı. Bu dönemde milli irade gasp edildi; siyaset üzerinde vesayet kurularak bir neslin hayatı ve hayalleri çalındı. Milletin güvenliğinin sağlanması için verilen silahlar millete doğrultuldu. 28 Şubat siyasi tarihimizin en karanlık dönemlerden birinin sembolüdür. #28Şubat süreci tüm darbe süreçleri gibi demokratik değerlere, millet iradesine, temel hak ve hürriyetlere açık saldırganlık içeren bir girişimdir." ifadelerini ekledi.