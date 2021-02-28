Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Umudun ateşini yaktılar

Umudun ateşini yaktılar

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 28.2.2021 ABONE OL
Umudun ateşini yaktılar
Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan 7 aile, nöbeti Van'a taşıdı. HDP Van İl Başkanlığı binası önünde yapılacak evlat nöbetinin tanıtımını önceki gün yapan aileler, önümüzdeki cuma günü ilk nöbete başlayacak. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Vanlı aileler, çocuklarına, teslim olmaları ve devletin şefkatine sığınmaları çağrısı yaptı. Terör örgütünce 2014'te dağa götürülen 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur, yıllardır çocuğundan haber alamadığını belirtti. Yağmur, 45 gün boyunca Diyarbakır'daki oturma eylemine katıldıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra eylemimizi burada sürdüreceğiz. Burayı terk etmeyeceğiz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Umudun ateşini yaktılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA