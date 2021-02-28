Umudun ateşini yaktılar

Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan 7 aile, nöbeti Van'a taşıdı. HDP Van İl Başkanlığı binası önünde yapılacak evlat nöbetinin tanıtımını önceki gün yapan aileler, önümüzdeki cuma günü ilk nöbete başlayacak. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Vanlı aileler, çocuklarına, teslim olmaları ve devletin şefkatine sığınmaları çağrısı yaptı. Terör örgütünce 2014'te dağa götürülen 18 yaşındaki oğlu için eyleme katılan baba Fevzi Yağmur, yıllardır çocuğundan haber alamadığını belirtti. Yağmur, 45 gün boyunca Diyarbakır'daki oturma eylemine katıldıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra eylemimizi burada sürdüreceğiz. Burayı terk etmeyeceğiz" dedi.