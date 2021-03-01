A Haber canlı yayın izle! Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı yayında açıklanacak

BAŞKAN ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Yeni normalleşmenin detaylarının paylaşılacağı Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler çerçevesinde "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.

Sunulan bilgiler ışığında kabinede, "yerinde karar" ilkesi doğrultusunda hangi illerde kademeli normalleşmenin başlatılacağı belirlenecek. Özellikle düşük riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi, restoran ve kafelerin belli koşullarda açılmasına izin verilmesi bekleniyor.