A Haber canlı yayın izle! Kabine Toplantısı kararları A Haber canlı yayında açıklanacak

Başkan Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı kararlarda gevşemeye gidilmesi bekleniyor. Salgın tedbirleriyle ilgili kritik kararların alınacağı toplantının bitmesiyle birlikte Başkan Erdoğan, söz konusu kararları A Haber canlı yayını aracılığı ile kamuoyuna duyuracak. Koronavirüs tedbirleri konulu Başkan Erdoğan açıklamasını A Haber canlı yayını ile buradan izleyebilirsiniz.
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI A HABER CANLI YAYINI İLE AÇIKLANACAK
Kabine toplantısı için geri sayım bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan başkanlığında yapılacak toplantıda gündem kısıtlamalar ve normalleşme süreci.
BAŞKAN ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Yeni normalleşmenin detaylarının paylaşılacağı Kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak kararlar ile Bilim Kurulu'nun belirlediği kriterler çerçevesinde "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" olmak üzere kategorize edilen illerde, salgının seyrine göre kaldırılacak kısıtlamalar ya da uygulanacak ek tedbirler netleşecek.
Sunulan bilgiler ışığında kabinede, "yerinde karar" ilkesi doğrultusunda hangi illerde kademeli normalleşmenin başlatılacağı belirlenecek. Özellikle düşük riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesi, restoran ve kafelerin belli koşullarda açılmasına izin verilmesi bekleniyor.