Afyonkarahisar Valisi çiğ köftecide saldırıya uğrayan gençle bir araya geldi

Afyonkarahisar'da bulunan bir çiğ köfteci dükkânında, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğunu ileri süren müşteri dükkânda çalışan genci darp etmişti. Bu anı gösteren görüntüler çeşitli yayın organlarında yayınlanmıştı. Saldırgan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Çiğ köftecide saldırıya uğrayan genç için ise sosyal medyadan birçok kişi destek mesajı atmıştı.

"SALDIRGAN KİMLİKLERLE DE SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de gencin darp edilişine kayıtsız kalmadı. Vali Çiçek darp edilen gençle bir araya gelerek sosyal medya hesabından bu anın fotoğrafını paylaştı. Ayrıca Çiçek, "Videoyu izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Vatandaşlarımız da tepki göstermekte haklılar. Çiğ Köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya gelip geçmiş olsun dedik. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.