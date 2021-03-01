Ankara'da kafeler ve restoranlar açılacak mı? Ankara'da lokantalar, restoranlar, kafeler ne zaman açılacak?

Ankara'da kafeler, lokantalar ve restoranlar açılacak mı? Bu kritik soru, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile cevap bulacak. Bilindiği üzere, çok uzun bir süredir yurt genelinde kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi mekanlar paket servis ve gel al şeklinde müşterilerine ulaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, normalleşme için Mart ayı işaret edilmişti.

ANKARA'DA KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Bu doğrultuda, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde işletme sahibi olan vatandaşlar, 'Ankara'da kafeler ve restoranlar açılacak mı?' sorusuna cevap aramaya başladı. Vaka haritasında sarı listede yer alan Ankara için çeşitli formüller bulunuyor.

ANKARA'DA LOKANTALAR, RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kabine Toplantısı öncesinde, kulislerde konuşulanlara göre esnaf için yeni bir formül daha üretildi. Kovid-19'la mücadele sürecinde yeni normalleşmeye geçilirken tedbir elden bırakılmayacak. Restoran ve kafelerin pozitif vaka takibini kolaylaştıracak şekilde açılması gündemde.

İşte, Ankara'da lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak sorusunun ilişkin gelişmeler;