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'un ne kadar suyu var? 1 Mart 2021 verilerine göre işte İstanbul'un barajlarındaki su oranı

Su ve Kanalizasyon İdaresi () tarafından açıklanan verilere göre; 1 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 56.71’e yükseldi.

Şerif Can Şerif Can
Giriş Tarihi: 1.3.2021 10:06 Son Güncelleme: 1.3.2021 10:11 ABONE OL
İstanbul'un ne kadar suyu var? 1 Mart 2021 İSKİ verilerine göre işte İstanbul'un barajlarındaki su oranı

İstanbul`da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 8 Ocak 2020 tarihinde yüzde 19.16`ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul`un barajlarındaki doluluk oranındaki artış yüzde 37.55`i buldu. Genel doluluk oranı yüzde 56.71'e ulaştı.

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre 15 Şubat'ta 47.20 olan baraj doluluk oranı son 15 gün içerisinde yüzde 9.51'lik artış gösterdi.

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Alibey 58.64, Büyükçekmece 58.22, Darlık 64.00, Elmalı 64.17, Istrancalar 72.27, Kazandere 61.77, Ömerli 68.14, Pabuçdere 40.06, Sazlıdere 30.29, Terkos 52.38 olarak kaydedildi.

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İstanbul'un ne kadar suyu var? 1 Mart 2021 İSKİ verilerine göre işte İstanbul'un barajlarındaki su oranı
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