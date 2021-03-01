CHP’den istifa etmişlerdi, AK Parti’ye katıldılar

Üsküdar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis üyeleri Köksal Durmuş ile Selahattin Kamışoğlu geçen yıl CHP'den istifa etmişti. Durmuş ve Kamışoğlu bugün AK Parti'ye katıldı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, CHP'den istifa eden meclis üyelerinin AK Parti'ye geçtiğini sosyal medyadan duyurdu.

ÜSKÜDAR MECLİS ÜYELERİ AK PARTİ'YE KATILDI



Erdem, AK Parti'ye katılan meclis üyelerinin katılma anlarını gösteren fotoğrafları paylaşarak, sosyal medyadan, "CHP'den istifa eden, Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ve Selahattin Kamışoğlu'nun AK Parti ailemize katılımlarını gerçekleştirdik. Millete hizmetin adresi olmuş AK Parti'mizi tercih eden ve aramıza katılan meclis üyelerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI "HAYIRLI OLSUN" DEDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir'e AK Parti'ye katılımlar için hayırlı olsun dileklerini sunarken şunları belirtti: "Hayırlı olsun Erdem Demir başkanım, AK Parti Üsküdar ailemize katılan yeni arkadaşlarımıza ben de 'Hoşgeldiniz' diyorum."