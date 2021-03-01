Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası ile Mavi, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renkli iller neler? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası ile Mavi, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renkli iller neler? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin illerin risk durumuna göre kademeli kaldırılacağını açıklarken mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renk iller hakkında da bilgi verdi. Bu açıklamanın ardından, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, illerin düşük, orta ve yüksek risk haritası ile mavi, sarı, turuncu, kırmızı renkli iller...

Giriş Tarihi: 1.3.2021 20:47 Son Güncelleme: 1.3.2021 20:58 ABONE OL
Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası ile Mavi, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renkli iller neler? İstanbul, Ankara ve İzmir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından son dakika açıklamaları yaptı. Erdoğan, yeni normalleşme takvimini açıklarken tedbirlerin illerin risk durumuna göre kaldırılacağını duyurdu. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın düşük, orta ve yüksek risk haritasını kamuoyuna duyururken mavi, sarı, turuncu ve kırmızı riskli iller hakkında da bilgi verdi. Bilindiği gibi, haftalık olarak bu risk haritası güncelleniyor ve vaka sayısına göre iller kırmızı, mavi, sarı ve turuncu olarak sıralanıyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR HANGİ RENK GRUBUNDA, RİSKİ NE?

İstanbul, Ankara ve İzmir renk grubu da Sağlık Bakanlığı'nın haritası ile belli oldu.

ÇOK YÜKSEK, YÜKSEK, ORTA VE DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

İşte, çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller ile mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkli iller...

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman,

Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,

Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,

Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,

Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,

Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli iller hangileri? Koronavirüs risk haritası ile Mavi, Sarı, Turuncu ve Kırmızı renkli iller neler? İstanbul, Ankara ve İzmir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA