Gaziemir Belediyesi ormanı çöplüğe çevirdi

Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Gezi Parkı olaylarında birkaç ağaç için ülkeyi yangın yerine çeviren ve kaos üreten insanların burayı gelip görmesini istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda görevleri olmayan her türlü işle uğraşırken, asıl görevlerini yerine getirmiyorlar. Ben buradan özellikle Tunç Soyer'e seslenmek istiyorum. Sayın Tunç Soyer, çürük raporu olan İzmir Büyükşehir Belediye binasını yenilemek yerine kolonların LGBT renklerine boyattı. İzmir parası, İzmir bayrağı gibi kendi görevi olmayan işlere imza attı. Sayın Soyer bunlarla uğraşacağına bu çevre felaketini gelsin görsün ve gereğini yapsın" dedi.

Gaziemir Belediyesi uzun zamandır Sarnıç'taki ormanlık alana molozları ve katı atıklarını depoluyor. Gaziemir Belediyesi araçlarının ilçeden topladığı moloz ve evsel atıkları yaklaşık 40 km uzaklıktaki Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atı Depolama Tesisine götürmesi gerekiyor. Ancak mazottan tasarruf etmek isteyen belediye ekipleri atıkları Sarnıç semtindeki ormanlık alanının yanındaki araziye bırakıyor. Araziye bırakılan atıklar çevre kirliliğine neden oluyor. Atılan molozlar nedeniyle bazı çam ağaçlarının da yok olurken, zaman zaman çıkan yangınlar nedeniyle orman yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Gaziemir Belediyesi'nin araçları alana moloz dökerken canlı yayında A Haber kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

YERALTI SULARI DA KİRLENİYOR

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan Gaziemir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "1/100 binlik üst ölçekli planlarda tarım alanı, 1/25 binlik planlarda ağaçlandırılacak alan, tapuda da cins olarak fidanlık olarak görünüyor. Gaziemir Belediyesi uzun zamandır bu alana katı atıklarını ve molozlarını depoluyor. Burası Sarnıç Orman Alanı'nın hemen bitişiği. Bu arazi Milli Emlak'a ait bir alan. Gaziemir Belediyesi işgalci olarak görünüyor. Burada daha önce bulunan çam ağaçları molozların dökülmesi nedeniyle varlıklarını sürdüremediler. Bütün ağaçlar burada öldü. Uzun yıllardır bu sorun yaşanıyor. Maalesef bu bölge tamamen çorak hale geldi. Sarnıç'ın kelime anlamı su deposu demektir. Molozlardan ve evsel tadilat ve tamirat atıkları yağmur ile yeraltı sularına karışıyor. Hem yer üstünde hem yer altında ciddi bir çevre felaketi yaşanıyor. Çevrenin bir an önce temizlenip eski hale getirilmesi gerekiyor. Bu atıkların Çiğli ilçesi Harmandalı semtindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisine götürülmesi gerekiyor. Fakat herhalde mazot parasından istifade etmek için böyle yapıyorlar. Mazot parasından tasarruf edeceğiz derken çevre felaketine imza atıyorlar. Yeraltı suları da etkileniyor. 12 dönüm bir alan burası. Orman vasfını kaybetmiş durumda. Bir an önce bu molozların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisine gönderilmesi gerekiyor" diye konuştu.

SÜREKLİ YANGIN ÇIKIYOR, ORMAN YOK OLABİLİR

Daha önce bu bölgede 5 defa yangın çıktığını anlatan Atmaca, "Çok zor söndürülebildi. Eğer o yangın Sarnıç ormanına bu sıçrasaydı, inanın ormanın tamamı yanabilirdi. Bu sürekli sürekli tekrar eden bir sorun. Ama Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda maalesef üzerine düşen görevi yapmıyor. Bugün belediye meclis toplantımız var. Toplantıda bunu dile getireceğiz. Gezi Parkı olaylarında birkaç ağaç için ülkeyi yangın yerine çeviren ve kaos üreten insanların burayı gelip görmesini istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda görevleri olmayan her türlü işle uğraşırken, asıl görevlerini yerine getirmiyorlar. Ben buradan özellikle Tunç Soyer'e seslenmek istiyorum. Sayın Tunç Soyer, çürük raporu olan İzmir Büyükşehir Belediye binasını yenilemek yerine kolonların LGBT renklerine boyattı. İzmir parası, İzmir bayrağı, mizah festivali gibi kendi görevi olmayan işlere imza attı. Sayın Soyer bunlarla uğraşacağına bu çevre felaketini gelsin görsün ve gereğini yapsın" diye konuştu.