Halil Arda’dan zorbalık! CHP’li belediye başkanı, CHP’li Meclis üyesini söz istediği için zabıtayla dışarı çıkarmak istedi





LEVENT ÇAĞLARSU SÖZ İSTEDİ, ZABITALAR TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILMAK İSTENDİ

Gaziemir Belediyesi Mart ayı toplantısı Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda başkanlığında toplandı.

CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Halil Arda'ya "Söz istiyorum" dedi.

Halil Arda, Levent Çağlarsu'nun dışarı çıkarılmasını istedi ve Çağlarsu'nun kendisine daha önce Hitler dediğini savundu. Halil Arda'nın talimatıyla zabıta görevlileri, Levent Çağlarsu'yu Meclis'ten çıkarmaya çalıştı. Söz konusu duruma AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri tepki gösterdi.



AK PARTİ VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ

AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ve MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ile Cumhur İttifakı Meclis üyeleri; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı protesto etmek için Meclis'i terk etti.



İŞTE O DİYALOGLAR

CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu: "Söz istiyorum"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: (Levent Çağlarsu'ya çağrıda bulunuyor) "Lütfen dışarıya çıkın. Lütfen dışarıya çıkın"

Levent Çağlarsu: "Bu anti demokratik uygulamaya 'Evet' diyor musunuz?"

Halil Arda: "Lütfen dışarıya çıkın. Lütfen dışarıya çıkın. Beni burada Hitler'e benzetirken müdahale etseydiniz. (Zabıta) Lütfen çıkarır mısınız dışarıya? Çıkar mısınız dışarıya?

Levent Çağlarsu: "Az bile söylemişim"

Halil Arda: "Beni Hitler'e benzetirken müdahale etseydi arkadaşlarımız. O gün sessiz kalanlar bugün beni seviyeye davet edemezler. Lütfen dışarıya çıkın"

(Zabıta görevlileri, Levent Çağlarsu'yu Meclis'ten çıkarmaya çalışıyor)

Levent Çağlarsu: "Ben demokratik bir şekilde söz hakkı istiyorum"

Halil Arda: "Gündemin yedinci maddesine geçiyorum. Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerini oylamaya sunuyorum"

Levent Çağlarsu: (Halil Arda'ya) Kim faşistmiş, kim Hitlermiş, kim Mussoliniymiş görsün işte herkes. Az bile demişim. Bu günler iyi günlerimiz."



CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda



ATMACA: "BU YAPILAN HALKIN İRADESİNE SAYGISIZLIKTIR"

SABAH'a konuşan AK Parti Gaziemir Belediyesi Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca; Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı eleştirdi ve "Bu yapılan halkın iradesine saygısızlıktır" dedi.



Uğur İnan Atmaca şunları söyledi:

"Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda daha önceki Meclis toplantılarında bize karşı sergilediği tavrı bu kez CHP'li meclis üyesine karşı uyguladı. CHP Meclis üyesi Levent Çağlarsu'nun ısrarla söz istemesine rağmen, 'Bana Hitler diyen birine söz vermeyeceğim' demesi başkanın acizliğini göstermektedir. Bununla da yetinmeyen Halil Arda haddini aşarak zabıta marifetiyle Levent Çağlarsu'yu meclisten attırmaya yeltenmiştir. Bu tavır asla kabul edilemez. Başkan kendine muhalif hiç bir sese tahammül göstermemektedir.

Halkın meclis üyelerine bu şekilde davranmasını protesto etmek amacıyla MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ve Cumhur İttifakı Meclis üyeleri ile birlikte salonu terk ettik. Bu yapılan halkın iradesine saygısızlıktır."



'HİTLER' VE HAİN TARTŞMASI

Gaziemir Belediye Meclisi Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı ikinci bileşiminde CHP Gaziemir Meclis Üyesi Levent Çağlarsu, Halil Arda'nın kendisine söz hakkı vermemesini diktatörlükle bağdaştırmıştı.

Levent Çağlarsu, Halil Arda'nın, mecliste söz vermemesini diktatörlükle bağdaştırarak, "Geçtiğimiz mecliste burada yaşanan olaylar 100 yıllık tarihi olan belediyemiz açısından yüzkarası olarak meclis tutanaklarına geçmiştir. Halkın temsilcisi olan bir belediye meclis üyesine söz vermemek, meclis iradesine saygı duymamak sayacağım zaman ve yönetim biçimlerinde olur ancak. Uzun yıllardır unuttuğumuz bir meclis yönetim biçimini biz burada yaşadık. Biz bunları nereden hatırlıyoru? 1922-43 yılları arasında İtalya'da yaşanan Musollini döneminden, İspanyadaki Franko döneminden, 1933-1945 yıllarında Almanya'daki Hitler döneminden hatırlıyoruz bunları. Meclis üyelerine suçlamalar getirmek yaşanırsa ancak az önce söylediğim faşist diktatörlükte olur" demişti.