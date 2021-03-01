Kafeler ve restoranlar açılacak mı? Lokantalar, kafeler, restoranlar ve mekanlar ne zaman açılacak?

Kafeler, restoranlar ve lokantaların açılması konusunda alınacak kararlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Mart ayı itibarı ile yeni normalleşmenin başlayacağı belirtilmişti. Vaka sayısındaki artışa bağlı olarak kafelerin, lokantaların ve restoranların durumu da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin net cevap, bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ile yanıt bulacak.

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Yeni normalleşme kapsamında yüz yüze eğitimin yanı sıra, açılacak olan mekanlarla ilgili de kararların alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden nasıl bir açıklama yapılacağı beklenirken özellikle yemek sektöründeki esnafın beklediği müjdeli son dakika haberi için yoğun mesai harcanıyor.

LOKANTALAR, RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kabine Toplantısı öncesinde, kulislerde konuşulanlara göre restoranlar, lokantalar ve cafeler için yeni bir formül daha üretildi. Kovid-19'la mücadele sürecinde yeni normalleşmeye geçilirken tedbir elden bırakılmayacak. Restoran ve kafelerin pozitif vaka takibini kolaylaştıracak şekilde açılması gündemde.

İşte, lokantalar, restoranlar ve kafeler açılacak mı, ne zaman açılacak sorusunun yanıtı;