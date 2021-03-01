Metin Akpınar ve Müjdat Gezen davasında karar çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Aralık 2018 tarihinde konuk oldukları Halk TV'de yayınlanan programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, 'Devlet büyüklerine hakaret' suçundan başlattığı soruşturmayı tamamlayıp soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın atılı suçtan 4 yıl 8'er aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3.celsesi bugün görüldü.

'FAŞİST KELİMESİ HAKARET DEĞİLDİR'

Sanıklar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, sağlık problemleri nedeniyle duruşmaya katılmazken sanıkların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Metin Akpınar'ın avukatı duruşmada söz alarak faşist kelimesinin hakaret sayılmadığını, diğer ülkelerde bu eylemin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu teşkil etmediğini söyleyerek müvekkilinin beraatini talep etti.

'SUÇ UNSURU SAYILMAZ'

Sanık Müjdat Gezen'in avukatı ise söz konusu programda Müjdat Gezen'in sözlerinin suç unsuru oluşturmadığını belirterek müvekkilin beraatini talep etti.

SAVCILIK MÜTAALASINDA CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bir önceki celsesinde verilen savcılık mütalaasında sanıklar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Uğur Dündar'ın Halk Arenası programındaki ifadelerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işledikleri anlaşıldığı üzere sanıkların 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

BERAAT ETTİLER

Bugün 3. celsesi görülen dava duruşması sonunda mahkeme, sanıklar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ayrı ayrı beraatine karar verdi.