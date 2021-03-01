Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından flaş açıklama! 'Prensin hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır...'

Cengiz ABD raporu hakkında "Gerçek, zaten bilinen, bir kez daha ortaya çıkarıldı ve onaylandı. Ancak bu yeterli değil, zira gerçek ancak adaletin tecelli etmesine hizmet ettiğinde anlamlı olabilir. Veliaht Prens, bu raporu takiben hiçbir siyasi meşruiyeti kalmamıştır. Bunu açık ve net bir şekilde söyleme ve harekete geçme zamanı artık gelmiştir" dedi.